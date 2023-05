Karacabey Belediyespor - Sarıyer: 2-0

Yasin KESKİN / KARACABEY (Bursa), (DHA)-

STAT: Mustafa Fehmi Gerçeker

HAKEMLER: Ramazan Keleş, Zafer Gayretli, Mehmet Şenkaya

TECO KARACABEY BELEDİYESPOR: Miraçcan Yavuz Yusuf Erdem Gümüş (Dk. 83 Enes Bal), Muhammet Yeşil, Kadir Turhan (Dk. 82 Mehmet Arda Aşnı), Ahmet Eren (Dk. 35 Ata Kurtuluş), Caner Koca, Bekir Can Kara (Dk. 83 Emircan Budak), Abdullah Balıkçı, Mustafa Diler (Dk. 57 Berke Özgün), Sadık Arda Yılmaztürk, Arda Okan Kurtulan

SARIYER: Ümitcan Yıldız Bora Çuha, Erdinç Pekgöz (Dk. 77 Bartu Metin Ekşioğlu), Emre Özkan, Hüseyin Altuğ Taş, Eralp Akkuş (Dk. 46 Mehmet Celal Yücel), Efe Geçim (Dk. 46 Mustafa Gündüz), Salih Akçay, Batuhan Topçu (Dk. 46 Bartu Ermiş), Ege Kaplan, Serhat Ahmetoğlu (Dk. 72 Nebi Berkan Atmaca)

GOLLER: Dk. 12 Abdullah Balıkçı, Dk. 47 Bekir Can Kara (TECO Karacabey Belediyespor)

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup 38'inci hafta maçında TECO Karacabey Belediyespor, sahasında ağırladığı Sarıyer´i 2-0 mağlup etti. TECO Karacabey Belediyespor´un gollerini 12´nci dakikada Abdullah Balıkçı ve 47´nci dakikada Bekir Can Kara kaydetti. (DHA)DHA-Spor Türkiye-Bursa / Karacabey Yasin KESKİN

