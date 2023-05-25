İş yerinin önünde bulduğu 4 bin 500 doları sahibine teslim etti

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA´nın İnegöl ilçesinde yaşayan Nazime Ersöz (48), iş yerinin önündeki kaldırımda bulduğu 4 bin 500 doları polis aracılığıyla ulaştığı sahibine teslim etti.
Olay, saat 10.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Özsaraç Sokak´ta meydana geldi. Nazime Ersöz, çalıştığı perdeci dükkanının önündeki kaldırımda deste halinde dolar buldu. İhbarla dükkana gelen polis ekipleri, yaklaşık 90 bin lira değerindeki 4 bin 500 dolar tutanak düzenleyerek teslim aldı. Polis paranın sahibini aramaya başladı. Dolarları düşüren Suriye uyruklu Muhammed Salih de (26) çevredeki esnafa giderek parasını bulup bulmadıklarını sordu. Yapılan araştırma sonucu paranın sahibi olduğu belirlenen Salih, polis ekiplerince karakola çağırıldı. 4 bin 500 dolar, parayı bulan Nazime Ersöz tarafından sahibine teslim edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2023-05-25 13:31:25
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