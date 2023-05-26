Yarış atları koşarken, başkan da Togg ile hız yaptı



Yasin KESKİN/KARACABEY (Bursa), (DHA)BURSA´nın Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü´nün (TİGEM) harasında Türkiye´nin yerli ve milli otomobili Togg´un direksiyonuna geçti. Ali Özkan, Togg ile toprak yolda hız yaparken, manejdeki yarış atları ise çim zeminde koştu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank´ın ziyareti sırasında vatandaşların ilgi gösterdiği Togg´u, tekrar ilçeye getiren Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, aracın direksiyonuna geçerek dünyaca ünlü safkan yarış atlarının yetiştirildiği, TİGEM´in Karacabey Harası´na gitti. 1 numaralı manejdeki safkan yarış atları çim zeminde koşarken, Belediye Başkanı Ali Özkan da manejin yanındaki toprak yolda Togg´la sürat yaptı.

`GEÇMİŞLE BUGÜNÜ, GELECEĞİ BULUŞTURDUK´

Togg ile yarış atlarının buluşmasını, gelenek ile geleceğin buluşması olarak gördüğünü söyleyen Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, "TİGEM Harası´nda, Osmanlı döneminden beri dünyaca ünlü safkan yarış atları yetiştiriliyor ve çeşitli dönemlerde yapılan müzayede ile satılıyor. Burada bulunan Arap taylarımız da önümüzdeki günlerde Veli Efendi Hipodromu´nda satışa sunulacak. Bir tarafta dünyaca ünlü Karacabey Harası´ndaki atlarımız, diğer tarafta da Türkiye Yüzyılı yürüyüşünde önemli bir kilometre taşı olacak Togg otomobilimiz, bizim medarıiftiharımız. Bu atlarla Togg´u buluşturmanın, Karacabey´de bir araya getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bir tarafta geleneğimizden gelen, Orta Asya kültüründen beri bizi temsil eden, bize en yakın olan canlı türü atlarımızla birlikteyiz. Bir tarafta da geleceğimizin teminatı, teknolojik yatırımların şu andaki gözdesi Togg otomobili. Geçmişle bugünü, geleceği buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

TOGG'A İLÇEDE İLGİ

Ardından ilçe merkezine dönen Ali Özkan, burada da Togg ile klasik araçları bir araya getirdi. Klasik araçlarla Togg´un ilçe merkezinde yaptığı konvoya, ilçede yaşayanlar büyük ilgi gösterdi. İlçe turunun ardından Cumhuriyet Meydanı´ndaki belediye binasının önüne park edilen Togg´u yakından inceleyen vatandaşlar, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bursa / Karacabey Yasin KESKİN

2023-05-26 12:36:48



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