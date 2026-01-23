Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Haberleri

        CHP Grup Başkanvekili Emir, Bursa'da kapalı pazar alanı temel atma törenine katıldı

        CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yapılacak kapalı pazar alanının temel atma törenine katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2026 - 18:12 Güncelleme: 23.01.2026 - 18:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        CHP Grup Başkanvekili Emir, Bursa'da kapalı pazar alanı temel atma törenine katıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yapılacak kapalı pazar alanının temel atma törenine katıldı.

        Emir, Osmangazi Belediyesince Demirtaş Sakarya Mahallesi 1. Çivit Caddesi'nde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Bursa'da olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

        Bursa'nın fırsat buldukça geldikleri tarihi bir kent olduğunu dile getiren Emir, pazar alanının yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

        Emir, Türkiye'de artık açık pazar yeri olmaması gerektiğini belirterek, şöyle konuştu:

        "Özellikle soruyorum gittiğim yerlerde. Mutlaka kadın, erkek tuvaleti de olsun. Çünkü halen birçok yerde özellikle kadınlarımız ihmal ediliyorlar, görmezden geliniyorlar ama asıl emeği veren, asıl orada alışveriş yapan, çalışan, ürettiğini satmaya çalışan kadınlarımız var. Onların ihmal edilmemesine de son derece sevindim."

        Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın da yaklaşık 2 yıldır görevde olduğunu hatırlatarak, "2 gün gibi geçti. Hep söyledik. 'Hızlı geçer, o yüzden hızlı başlayıp hızlı işler yapmamız gerekiyor' dedik. Kreşler, bugün pazar yeri temel atma, arkeopark, diğer işler, hepsiyle ilgili çalışmalarımızı tam gaz devam ettiriyoruz. Bir tane derdimiz var, vatandaşımıza, Osmangazi'de yaşayan 1 milyona yakın yurttaşımıza elimizden gelen hizmetin en iyisini yapmak." dedi.

        Törende, CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Bursa Seyyar Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Ahmet Refik Aksu ve Demirtaş Sakarya Mahalle Muhtarı Mümin Dündar da konuşma yaptı.

        Konuşmaların ardından inşaatının temeline ilk beton döküldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İspanya'daki uyuşturucu yüklü gemiye paravan şirket kurmuşlar!
        İspanya'daki uyuşturucu yüklü gemiye paravan şirket kurmuşlar!
        Gişelerde inanılmaz kaza! İki kişi hayatını kaybetti!
        Gişelerde inanılmaz kaza! İki kişi hayatını kaybetti!
        23 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        23 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        TikTok'un ABD'deki satışı tamamlandı
        TikTok'un ABD'deki satışı tamamlandı
        5 günlük bebeğe hemşire şiddetinde tutuklama kararı!
        5 günlük bebeğe hemşire şiddetinde tutuklama kararı!
        Aynı gün iki kardeş... Ölüm üzerine gelen ölüm!
        Aynı gün iki kardeş... Ölüm üzerine gelen ölüm!
        Fransa Rusya'dan gelen tankeri denetledi
        Fransa Rusya'dan gelen tankeri denetledi
        Avusturya'da bir inek kaşınmak için sopa kullanıyor
        Avusturya'da bir inek kaşınmak için sopa kullanıyor
        Dursun Özbek'ten transfer sözleri!
        Dursun Özbek'ten transfer sözleri!
        Tech Connect'te, kamu ve özel sektör bir arada
        Tech Connect'te, kamu ve özel sektör bir arada
        Ahmet Özer'e 6 yıl 3 ay hapis cezası
        Ahmet Özer'e 6 yıl 3 ay hapis cezası
        Kar esareti! Salona gidemeyince nikahları evde kıyıldı
        Kar esareti! Salona gidemeyince nikahları evde kıyıldı
        Ufuk Özkan'a donör bulundu
        Ufuk Özkan'a donör bulundu
        ABD'de ICE ekipleri 5 yaşındaki çocuğu babasıyla gözaltına aldı
        ABD'de ICE ekipleri 5 yaşındaki çocuğu babasıyla gözaltına aldı
        G.Saray'a Avrupa'da dev gelir: Kasasını doldurdu!
        G.Saray'a Avrupa'da dev gelir: Kasasını doldurdu!
        Ergin Ataman'a İsrail'de çirkin saldırı!
        Ergin Ataman'a İsrail'de çirkin saldırı!
        Cüzdanlarda hangi paradan ne kadar var?
        Cüzdanlarda hangi paradan ne kadar var?
        Abraham, Beşiktaş'a veda ediyor: Anlaşma sağlandı
        Abraham, Beşiktaş'a veda ediyor: Anlaşma sağlandı
        Borsada tarihi zirve
        Borsada tarihi zirve
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        MHP'li Büyükataman: Umut hakkıyla alakalı ortak karara dönüşen henüz bir ir...
        MHP'li Büyükataman: Umut hakkıyla alakalı ortak karara dönüşen henüz bir ir...
        8 kilo altının kaybolduğu zırhlı araç kazasına ilişkin firmadan açıklama: "...
        8 kilo altının kaybolduğu zırhlı araç kazasına ilişkin firmadan açıklama: "...
        Bursa Büyükşehir'den 'Ramazan Desteği'
        Bursa Büyükşehir'den 'Ramazan Desteği'
        Tek yaşayan adamın evi küle döndü
        Tek yaşayan adamın evi küle döndü
        Takla atan zırhlı araçta 8 külçe altının kaybolmasına ilişkin, işletme sahi...
        Takla atan zırhlı araçta 8 külçe altının kaybolmasına ilişkin, işletme sahi...
        Bursa'da denetimli serbestlik hükümlüleri okul temizliği yaptı
        Bursa'da denetimli serbestlik hükümlüleri okul temizliği yaptı