Bakan Varank: Togg gibi zirve projeye, Uludağ gibi bir zirve yakışır



Mehmet İNAN/ BURSA, (DHA)SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, teleferikle çıktığı Uludağ Sarıalan'da gençlerle bir araya geldi. Togg'u da zirveye çıkardıklarını söyleyen Bakan Varank, "Türkiye'nin otomobili Togg gibi zirve projeye, Uludağ gibi bir zirve yakışır" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, gençlerle buluşacağı Uludağ Sarıalan'da gitmek için teleferiğe bindi. Bakan Varank, teleferik kabininde birlikte yolculuk ettiği, Giresun'dan Bursa'ya gezmeye gelen aileyle sohbet edip, 1600 metre rakımdan Bursa manzarasını izledi. Bakan Varank, Uludağ'ı muhteşem bulduğunu söyleyerek, "Yeşilin her tonu var. Giresun'dan gelen ailemizle yolculuk ettik. Onlar da çok beğendi. Uludağ deneyimini bütün vatandaşlarımız yaşasın istiyoruz. Tek başıma binseydim korkabilirdim ama vatandaşlarımızdan cesaret aldım. Keyifli ve heyecanlı bir yolculuk oldu" ifadelerini kullandı.

'TOGG ELEKTRİKLİ OLDUĞU İÇİN ULUDAĞ'A ZARAR VERMEZ'

Bakan Varank, teleferikten indikten sonra Sarıalan bölgesinde esnaf ve halkla da sohbet edip, fotoğraf çektirdi. Daha sonra Osmangazi Belediyesi Taşkonak Tesisleri'ne geçen Bakan Varank, gençlerle yemekte bir araya gelip, Türkiye'nin gurur projesi olan Togg'u da zirveye çıkardıklarını anlattı. Kullandığı Togg'un 'dünyanın en çok ellenen arabası' olduğunu belirten Varank, "Türkiye'nin otomobili kapının önünde, binmek isteyen varsa binebilir. Zaten elektrikli olduğu için çevreye de zarar vermiyor. Uludağ'a bir zarar vermeyecek" dedi.

Yemeğin ardından gençlerle, Togg'un yanında hatıra fotoğrafı çektiren Bakan Varank, "Bursa'nın zirvesine Togg'u çıkardık. Tabii böyle zirve bir projeye Uludağ gibi bir zirve yakışır dedik. Gençlerin, vatandaşlarımızın ilgisi yüksek. Bursa zaten doğası, tarihi, kültürüyle de gerçekten çok önemli ve güzel bir şehir. Uludağ da Bursa'ya başka bir hava katıyor. Yeşilin her tonunu Uludağ'da görebiliyorsunuz. Uludağ'a ilgi yüksek. İnşallah biz bu şehre bu ilgiyi, alakayı daha da artıracak şekilde hizmet etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Gençlerin Anadolu kırmızısı Togg'u test ettiği programın ardından, safari araçlarına binen Varank, Uludağ'ın doğal güzellikleri arasında gezdi. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN

2023-05-27 15:26:19



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