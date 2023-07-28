4 kişinin yaralandığı silahlı çatışma kamerada

Abdulselam UĞUR/BURSA, (DHA)BURSA'nın Gürsu ilçesinde, para meselesi yüzünden husumetli olan iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 4 kişi yaralandı. Çatışma cep telefonu kameralarına yansıdı.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Ankara Yolu Caddesi´nde meydana geldi. Bir giyim mağazasına gelen grup, para meselesi yüzünden iş yeri sahibi ile tartıştı. Taraflar arasındaki tartışma kısa sürede silahlı çatışmaya dönüştü. Tabanca ve pompalı tüfeğin kullanıldığı çatışmada T.B., B.N. ile ismi öğrenilemeyen kişi ile bu sırada yoldan geçen N.A. yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, 1 pompalı tüfekle, 1 kurusıkıdan bozma tabancaya el koydu. Polis, şüpheliler M.G., T.P. ve A.N.´nin yakalanması için çalışma başlattı.

ELİNDE POMPALI TÜFEKLE KAÇTI

Bu arada çatışma çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, kavga sonrası bir şüphelinin elinde pompalı tüfekle kaçarak bir ara sokağa girdiği, bir başka şüphelinin ise elinde tabancayla peşinden koştuğu görüldü. Olayı görüntüleyenlerin çevredekileri `Yere yatın´ diye uyardığı anlar da kameraya yansıdı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Gürsu Abdulselam UĞUR

2023-07-28 13:52:12