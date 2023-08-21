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        Sirke ruhu içen 3 yaşındaki Sara, tedaviye alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.08.2023 - 17:06
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        Sirke ruhu içen 3 yaşındaki Sara, tedaviye alındı
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        Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde, buzdolabında bulduğu sirke ruhunu su zannedip içen Suriye uyruklu Sara Alaaraj (3), hastanede tedaviye alındı.

        Olay, saat 13.00 sıralarında, İnegöl ilçesi Süleymaniye Mahallesi İstiklal Caddesi'nd meydana geldi. Suriye uyruklu Sami-Fatma Alaaraj çiftinin kızları Sara, buzdolabında bulduğu sirke ruhunu su zannedip içti. Ailesinin olayı fark etmesiyle özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sara, buradaki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

        Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

        2023-08-21 17:05:51

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