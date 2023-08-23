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        Bursa'da DEAŞ operasyonu: 12 gözaltı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.08.2023 - 10:43 Güncelleme: 23.08.2023 - 10:44
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        Bursa'da DEAŞ operasyonu: 12 gözaltı
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        Yiğithan HÜYÜK/BURSA, (DHA)BURSA'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 12 kişi, gözaltına alındı.

        Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma başlattı. Ekipler, Cumhuriyet Başsavcılğı'ndan alınan izin sonrası yaptıkları teknik ve fiziki takip sonucu DEAŞ silahlı terör örgütü ile bağlantılı 12 yabancı uyruklu şüpheliyi tespit etti. Şüpheliler, adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalanırken, evlerinde, iş yerlerinde ve araçlarında çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan 12 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Yiğithan HÜYÜK

        2023-08-23 10:42:53

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