Duraktaki kişiye yangın söndürme tüpüyle gaz sıkıp görüntü çeken 7 kişi adliyede

Yiğithan HÜYÜK/BURSA, (DHA)BURSA'da, otobüs durağında oturan, trans birey olduğu belirtilen kişiye kamyonetle yaklaşıp yangın tüpüyle gaz sıkan 7 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Olay, 18 Ağustos gecesi, Osmangazi ilçesi Altıparmak Mahallesi Stadyum Caddesi'nde meydana geldi. Plakasız kamyonetteki grup, caddedeki otobüs durağına yanaşıp, burada bankta oturan trans birey olduğu belirtilen C.B.'ye yangın söndürme tüpüyle gaz sıktı. Görüntülerde, C.B.'nin, oturduğu yerden kalkmadığı, kamyonettekilerin ise küfredip uzaklaştıkları görüldü. Kalabalık grup, o anları da kamyonetin arkasındaki araçla kendilerini takip eden arkadaşlarına cep telefonuyla kayıt altına aldırdı.

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından soruşturma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kamyonetin arkasından yangın söndürme tüpünü sıkan Y.T. (21) ile görüntüleri çeken B.S. (17), S.A. (20), B.Ö. (20), Ö.K. (20), İ.M. (21) ve F.B.'yi (19) gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyetteki ifadelerinde gazı eğlence olsun diye sıktıklarını söyledi. İşlemleri tamamlanan 7 şüpheli, adliyeye sevk edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez

2023-08-31 14:20:46