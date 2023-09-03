Bursaspor, Yalçın Gündüz ile yollarını ayırdı

Hasan BOZBEY/BURSA,(DHA)DEPLASMAN´da karşılaştığı Karacabey Belediyespor´a 2-0 yenilen Bursaspor´da teknik direktör Yalçın Gündüz ile yollar ayrıldı.

Bursaspor, TFF 2´nci Lig Beyaz Grup 2´nci hafta mücadelesinde deplasmanda Karacabey Belediyespor´a 2-0 yenildi. Karşılaşmanın ardından Bursaspor 2´nci Başkanı Metin Genç, "Yönetim kurulumuz ve teknik direktör Yalçın Gündüz arasında yapılan görüşme neticesinde Yalçın Gündüz ile karşılıklı olarak yollarımız ayırmış bulunmaktayız. Kendisine emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki yaşantısında başarılar dileriz" açıklamasında bulundu.(DHA)DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Hasan BOZBEY

2023-09-03 09:26:19