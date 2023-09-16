Bursa'da, arının soktuğu kadın öldü

BURSA´nınKestel ilçesinde, tarlada çalıştığı sırada arı sokunca rahatsızlanan Cavidan Güç (65), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, saat 19.00 sıralarında Kestel ilçesi, kırsal Soğuksu Mahallesi´nde meydana geldi. Tarlada çalışan Cavidan Güç iddiaya göre arının sokması sonucu rahatsızlandı. Durumu fark eden yakınlarının ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Güç, İnegöl Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Cavidan Güç doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Cavidan Güç´ün cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp kurumu morguna gönderildi. Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.