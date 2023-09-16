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        Bursa'da, arının soktuğu kadın öldü

        BURSA´nınKestel ilçesinde, tarlada çalıştığı sırada arı sokunca rahatsızlanan Cavidan Güç (65), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.09.2023 - 21:58 Güncelleme: 16.09.2023 - 22:00
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        Bursa'da, arının soktuğu kadın öldü
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        BURSA´nınKestel ilçesinde, tarlada çalıştığı sırada arı sokunca rahatsızlanan Cavidan Güç (65), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Olay, saat 19.00 sıralarında Kestel ilçesi, kırsal Soğuksu Mahallesi´nde meydana geldi. Tarlada çalışan Cavidan Güç iddiaya göre arının sokması sonucu rahatsızlandı. Durumu fark eden yakınlarının ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Güç, İnegöl Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Cavidan Güç doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

        Cavidan Güç´ün cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp kurumu morguna gönderildi. Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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