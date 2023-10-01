Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Minibüs beklerken otomobil çarpan yaya öldü, sürücü kaçtı (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.10.2023 - 17:36 Güncelleme: 01.10.2023 - 17:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Minibüs beklerken otomobil çarpan yaya öldü, sürücü kaçtı (2)
        ABONE OL
        ABONE OL

        TAKSİİLEKAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDILAR

        Bursa'nın Orhangazi ilçesinde kavşakta minibüs bekleyen Ali İhsan İslamoğlu'na (54) çarpıp, ölümüne neden olduktan sonra otomobille kaçan şüphelilerin Mustafa E. ile Maaz E. olduğu belirlendi. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan jandarma ekipleri, 34 GLK 879 plakalı otomobili İznik ilçesine bağlı Elbeyli Mahallesi'nde terkedilmiş halde buldu. Araçta inceleme yapılırken, 2 şüpheli İnegöl ilçesi istikametine giden takside yakalanıp, gözaltına alındı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Görevimiz yeni ve sivil bir anayasa
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Görevimiz yeni ve sivil bir anayasa
        4 gol 1 iptal var
        4 gol 1 iptal var
        Ankara'da bombalı saldırı girişimi!
        Ankara'da bombalı saldırı girişimi!
        Yeni yasama yılı başladı
        Yeni yasama yılı başladı
        Saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin korkunç cinayeti ortaya çıktı!
        Saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin korkunç cinayeti ortaya çıktı!
        Bu acıya yürek dayanmaz! Bebeği traktörün altına kaldı
        Bu acıya yürek dayanmaz! Bebeği traktörün altına kaldı
        Hain saldırı sonrası siyasilerden sert tepki
        Hain saldırı sonrası siyasilerden sert tepki
        Ankara'daki terör saldırısına kınama mesajları
        Ankara'daki terör saldırısına kınama mesajları
        Derbide zafer Kasımpaşa'nın!
        Derbide zafer Kasımpaşa'nın!
        Teröristlerin hain saldırı girişimi önlendi!
        Teröristlerin hain saldırı girişimi önlendi!
        En samimi en net cevapları arayacak
        En samimi en net cevapları arayacak
        Galatasaray - Ankaragücü maçı hakem yorumları
        Galatasaray - Ankaragücü maçı hakem yorumları
        'Şahinler Çetesi'nin yağma amaçlı darp görüntüleri ortaya çıktı!
        'Şahinler Çetesi'nin yağma amaçlı darp görüntüleri ortaya çıktı!
        Çok sayıda ilde şiddetli yağış bekleniyor!
        Çok sayıda ilde şiddetli yağış bekleniyor!
        Geleceği kurtarmak için geldiler
        Geleceği kurtarmak için geldiler
        Celadet Moralıgil cinayetinde, katili para için kaçırdılar!
        Celadet Moralıgil cinayetinde, katili para için kaçırdılar!
        Beşiktaş, Konyaspor'a konuk olacak
        Beşiktaş, Konyaspor'a konuk olacak
        Protestoların 39. haftası: On binlerce kişi yine sokaklarda!
        Protestoların 39. haftası: On binlerce kişi yine sokaklarda!
        Hayallerinin peşinde!
        Hayallerinin peşinde!
        "İç dünyamda bir yolculuktayım"
        "İç dünyamda bir yolculuktayım"

        Benzer Haberler

        Minibüs beklerken otomobil çarpan yaya öldü, sürücü kaçtı
        Minibüs beklerken otomobil çarpan yaya öldü, sürücü kaçtı
        Bursa'da otomobilin çarptığı kişi öldü
        Bursa'da otomobilin çarptığı kişi öldü
        Yağış nedeniyle yoldan çıkan otobüs, ağaçlığa girdi; 2 yaralı
        Yağış nedeniyle yoldan çıkan otobüs, ağaçlığa girdi; 2 yaralı
        Bursa'da yoldan çıkan otobüsteki 2 yolcu yaralandı
        Bursa'da yoldan çıkan otobüsteki 2 yolcu yaralandı
        6 Şubat depreminin fotoğraflarını, uzayda 28 bin kilometre hızla giden uzay...
        6 Şubat depreminin fotoğraflarını, uzayda 28 bin kilometre hızla giden uzay...
        Otomobil sporcusu Mert Becce, Avrupa'da şampiyonluk için umutlu
        Otomobil sporcusu Mert Becce, Avrupa'da şampiyonluk için umutlu