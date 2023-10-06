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        Pazarcı kardeşleri pompalı tüfekle vuran 2 kardeş tutuklandı

        BURSA´nınMustafakemalpaşa ilçesinde, semt pazarında çıkan kavgada, esnaf Güray (38) ve kardeşi Gürkan Diren'i (36) pompalı tüfekle yaralayan Hasan Bozkurt (43) ile kardeşi Recai Bozkurt (33), tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.10.2023 - 20:46 Güncelleme: 06.10.2023 - 20:50
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        Pazarcı kardeşleri pompalı tüfekle vuran 2 kardeş tutuklandı
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        BURSA´nınMustafakemalpaşa ilçesinde, semt pazarında çıkan kavgada, esnaf Güray (38) ve kardeşi Gürkan Diren'i (36) pompalı tüfekle yaralayan Hasan Bozkurt (43) ile kardeşi Recai Bozkurt (33), tutuklandı.

        Olay dün saat 17.30 sıralarında Hamzabey Mahallesi Mektep Sokak´ta kurulan semt pazarında meydana geldi. Pazarda esnaf olan Güray- Gürkan Diren kardeşler ile tezgahlarının önüne gelen Hasan ve Recai Bozkurt isimli kardeşler arasında, henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma diğer esnafın araya girmesiyle sonlanırken, pazardan ayrılan Bozkurt kardeşler, bir süre sonra ellerinde pompalı tüfekle geri dönerek, pazarcılık yapan iki kardeşe ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği Güray Diren bacağından, Gürkan Diren ise karın bölgesinden yaralandı. Yaralılar ile şüpheliler arasında arbede yaşanırken, çevredekiler müdahale ederek, şüphelilerin elindeki silahı aldı.

        Pazarda panik yaşanırken, ihbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Diren kardeşler ambulansla kaldırıldıkları Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi´ndeki ilk müdahalelerinin ardından, Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi´ne sevk edilerek tedaviye alındı. Ameliyatla vücutlarındaki saçmalar alınan Diren kardeşlerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayın ardından kaçan Hasan Bozkurt ile Recai Bozkurt ise kısa sürede polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hasan Bozkurt ile Recai Bozkurt, tutuklandı.

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