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        Karacabey Belediyespor - Zonguldak Kömürspor: 1-0

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        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.10.2023 - 23:00 Güncelleme: 14.10.2023 - 23:05
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        Karacabey Belediyespor - Zonguldak Kömürspor: 1-0
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        STAT:MustafaFehmi Gerçeker

        HAKEMLER: Taner Tuncer, Mehmet Dura, Emrah Uluçay

        KARACABEY BELEDİYESPOR: Hüseyin Arslan, Fatih Tultak, Selimcan Temel, Ersel Aslıyüksek (Dk. 89 Ata Kurtuluş), Rasimcan Değirmenci, Ömer Faruk Yücel (Dk. 89 Mehmet Bağlı), Özgür Güler, Onur Öztonga, Ali Aydemir (Dk.79 Yiğithan Şengin), Alperen Özşahin, Sinan Akaydın (Dk.72 Berat Satılmış)

        ZONGULDAK KÖMÜRSPOR: Yüksel Egemen Yaylı, Nuri Terliksiz, Mümin Uyar, Ahmet Daniel Akyıldız (Dk.63 Emirhan Kocasoy), Hakan Çevik, Serkan Yıldız, Serhat Doğukan Taşdemir (Dk.87 Sarper Çağlar), Murat Erdemir (Dk.90 Sabrican Vural), Serhat Ahmetoğlu (Dk.63 Oğuzhan Öztürk), Fatih Bektaş, Ozan Karabacak

        GOL: Dk.22 Ersel Aslıyüksek (Karacabey Belediyespor)

        SARI KARTLAR: Ersel Aslıyüksek (Karacabey Belediyespor) - Serhat Doğukan Taşdemir, Ozan Karabacak, (Zonguldak Kömürspor)

        TFF 2´nci Lig Beyaz Grup 8´nci hafta mücadelesinde Karacabey Belediyespor, sahasında konuk ettiği Zonguldak Kömürspor´u Ersel Aslıyüksek´in attığı gol ile 1-0 mağlup etti.

        DHA-Spor - Türkiye-Bursa / Karacabey - Yasin KESKİN

        2023-10-14 22:59:12

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