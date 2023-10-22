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        Otomobilin çarptığı çocuğun ağır yaralandığı kaza anı kamerada

        BURSA'nınİnegöl ilçesinde aniden yola çıkan 2 yaşındaki Muhammet K.'ya otomobil çarptı. Çocuğun ağır yaralandığı kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2023 - 21:20 Güncelleme: 22.10.2023 - 21:25
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        Otomobilin çarptığı çocuğun ağır yaralandığı kaza anı kamerada
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        BURSA'nınİnegöl ilçesinde aniden yola çıkan 2 yaşındaki Muhammet K.'ya otomobil çarptı. Çocuğun ağır yaralandığı kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

        Kaza saat 18.00 sıralarında Yeniceköy mahallesi, Fatih Sultan Mehmet Han Bulvarı üzerinde meydana geldi. Muhammet A. (28) yönetimindeki 28 ACM 528 plakalı otomobil, yola aniden çıkan Muhammet K.'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle 20 metre sürüklenen çocuk ağır yaralandı. Yaralanan çocuk ailesi tarafından, araçla İnegöl deki özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan ilk tedavinin ardından, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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