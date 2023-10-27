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        Özdağ:  Ali Rıza Bey'in kabri şehitlikte olmalı

        ZAFERPartisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Kurtuluş Savaşı döneminde Batı Cephesi'nde 4'üncü Kolordu Komutanı olarak görev yapan Ali Rıza Bey'i ölümünün 101'inci yılında mezarı başında andı. Özdağ, "Şehitlik çok yakın. Şehitliğin başköşesinde olması gerekir bu mübarek mezarın. Buradan Milli Savunma Bakanlığı'na sesleniyorum. Sayın Bakan, bu mezarın, bu şehidimizin mübarek mezarının Bursa'da şehitliğe defnedilmesini ve ona layık bir mezar taşı yapılmasını talep ediyoruz" dedi. Özdağ daha sonra Ankara'da silahlı saldırıda hayatını kaybeden Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı eski Başkanı Sinan Ateş'in mezarını da ziyaret etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 17:52 Güncelleme: 27.10.2023 - 17:55
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        Özdağ:  Ali Rıza Bey'in kabri şehitlikte olmalı
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        ZAFERPartisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Kurtuluş Savaşı döneminde Batı Cephesi'nde 4'üncü Kolordu Komutanı olarak görev yapan Ali Rıza Bey'i ölümünün 101'inci yılında mezarı başında andı. Özdağ, "Şehitlik çok yakın. Şehitliğin başköşesinde olması gerekir bu mübarek mezarın. Buradan Milli Savunma Bakanlığı'na sesleniyorum. Sayın Bakan, bu mezarın, bu şehidimizin mübarek mezarının Bursa'da şehitliğe defnedilmesini ve ona layık bir mezar taşı yapılmasını talep ediyoruz" dedi. Özdağ daha sonra Ankara'da silahlı saldırıda hayatını kaybeden Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı eski Başkanı Sinan Ateş'in mezarını da ziyaret etti.

        Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, bir dizi ziyaret için Bursa'ya geldi. Partililerin karşıladığı Özdağ, önce Kurtuluş Savaşı döneminde Batı Cephesi'nde 4'üncü Kolordu Komutanı olarak yarbay rütbesiyle görev yapan, albay rütbesine ulaştığını öğrenemeden mide hastalığı sonucu 1922 yılında vefat eden Ali Rıza Bey'in Pınarbaşı Mezarlığı'ndaki kabrini ziyaret etti. Ali Rıza Bey'i ölümünün 101'inci yılında anan ve onun kahraman bir asker olduğunu belirten Özdağ, şunları söyledi:

        "37 yaşındaydı. 1907'de orduya katıldı. 1911 yılında Balkan Savaşı'nda savaştı. 1914-18 tarihleri arasında cihan harbinde savaştı. 101 seneden beri burada yatıyor. Türk milletinin aziz bir kahramanıdır. Geçtiğimiz yıllarda, bu devletin kurulmaması ve İstiklal Harbi'nin başarıya ulaşmaması için düşmanla iş birliği yapan hainlerin, bu ülkenin değişik yerlerinde heykelleri dikiliyor. Anılarına toplantılar düzenleniyor. Bir bölümünün adı değişik devlet kuruluşlarına verilmeye başlandı. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına giderken bundan 101 sene önce bu millet bağımsız yaşasın ve Türk milleti tekrar devletini kursun diye kısacık  ömrünü tamamına yakınını savaş meydanlarında geçiren ve Yunan Başkomutanını teslim alarak, vefatından birkaç gün önce başkomutanlığa teslim eden kahraman ise, vefatından 101 sene sonra anılıyor. Hemen vefatından sonra yapılmış ve bir daha dokunulmamış bir mezarda yatıyor. Şehitlik çok yakın. Şehitliğin başköşesinde olması gerekir bu mübarek mezarın. Buradan Milli Savunma Bakanlığı'na sesleniyorum. Sayın Bakan, bu mezarın, bu şehidimizin mübarek mezarının Bursa'da şehitliğe defnedilmesini ve ona layık bir mezar taşı yapılmasını talep ediyoruz."

        SİNAN ATEŞ'İN MEZARINI ZİYARET

        Özdağ daha sonra, Ankara'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı eski Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in mezarını ziyaret etti. Burada dua eden Özdağ, Karacabey ilçe teşkilatının yeni binasının açılış töreni için kent merkezinden ayrıldı.

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