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        Karacabey Belediyespor - Bornova 1877: 0-4

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        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 17:26 Güncelleme: 01.11.2023 - 17:30
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        Karacabey Belediyespor - Bornova 1877: 0-4
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        STAT:MustafaFehmi Gerçeker

        HAKEMLER: Kemal Ögen, Mehmet Sonay, Tufan Selvi

        KARACABEY BELEDİYESPOR: Hüseyin Arslan, Onur Öztonga (Dk.46 Alperen Özşahin), Burak Karapınar, Ahmet Memiş, Özgür Güler (Dk.46 Abdullah Balikuv), Mehmet Bağlı, Selimcan Temel, Ersel Aslıyürek, Berat Satılmış (Dk.67 Burak Aydın), Ali Aydemir (Dk.46 Sinan Akaydın), Namık Barış Çelik (Dk.46 Ömer Faruk Yücel)

        BORNOVA 1877: Murat Demir, Sabahattin Destici (Dk.70 Emre Turan), Fırat İnal (Dk.79 Yakal Taylan), Mehmet Taşçı, Birkan Öksüz, Arda Abbak, Oğuz Erk, Yılmaz Can Taşkıran (Dk.63 Egemen Baysal), Murat Arslan (Dk.70 Mete Şentürk), Berkay Eyolcu (Dk. 63 Emircan Koku), Göksu Türkdoğan

        GOLLER: Dk.5 Murat Arslan, Dk.52 Berkay Eyolcu, Dk.65 Göksu Türkdoğan, Dk.84 Egemen Baysal (Bornova 1877)

        Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Tur karşılaşmalarında Karacabey Belediyespor, sahasında Bornova 1877'ye 4-0 mağlup oldu. Bu sonuçla Bornova 1877, bir üst tura yükseldi.

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