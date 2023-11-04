Bursa'da hatalı 'U' dönüşü kazaya neden oldu: 1 ölü, 6 yaralı (2)

YAKININDÜĞÜNÜNEGİDİYORMUŞ

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, yasak yerden sürücüsünün 'U' dönüşü yaptığı otomobil ile karşı yönden gelen otomobilin çarpıştığı kazada hayatını kaybeden Özlem Dutar'ın, babası Yahya Hüren, annesi Refika Hüren, çocukları Abdullah Eren D. ve Ahmet Faruk D. ile Bursa'nın Osmangazi ilçesinden, İznik ilçesindeki yakınlarının düğününe katılmak için yola çıktıkları öğrenildi.