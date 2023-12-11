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        TRAFİKTE UYUYAKALAN EHLİYETSİZ SÜRÜCÜYE 4 BİN 64 TL CEZA KESİLDİ

        BURSA´nınİnegöl ilçesinde trafikte uyuyakalan ehliyetsiz sürücü Nuri N.'ye (40) 4 bin 64 TL ceza kesildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.12.2023 - 01:38 Güncelleme: 11.12.2023 - 01:38
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        TRAFİKTE UYUYAKALAN EHLİYETSİZ SÜRÜCÜYE 4 BİN 64 TL CEZA KESİLDİ
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        BURSA´nınİnegöl ilçesinde trafikte uyuyakalan ehliyetsiz sürücü Nuri N.'ye (40) 4 bin 64 TL ceza kesildi.

        İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, saat 21.00 sıralarında Sinanbey Mahallesi´nde devriye görevi sırada Ahmet Akyollu Caddesi´nde trafikte park halinde bulunan 16 F 8887 plakalı otomobilden şüphelendi. Otomobili kontrol eden ekipler sürücü koltuğunda bir kişinin hareketsiz yattığını gördü. Ekipler, uyuyakaldığı belirlenen sürücüyü, otomobilin camına ve kaportasına elleriyle vurarak uyandırdı.  

        Yapılan inceleme ehliyeti olmayan sürücü Nuri N.'ye (40) ehliyetsiz araç kullanmaktan 4 bin 64 TL ceza uygulandı. Araç ise çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı.

        Görüntü Dökümü

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        -Trafikte park halinde duran otomobil

        -Sürücü koltuğunda uyuyan Nuri N.

        -Polis ekiplerinin Nuri N.´yi uyandırması

        -Otomobilin çekiciye yüklenmesi

        Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(Bursa),

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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