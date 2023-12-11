BBDSO, "Bir Ulus Uyanıyor" konseri verdi Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), "Bir Ulus Uyanıyor" konserinde, Aylin Ateş , Ufuk Toker, Caner Akgün ve Ersin Antep'i konuk etti.

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), "Bir Ulus Uyanıyor" konserinde, Aylin Ateş , Ufuk Toker, Caner Akgün ve Ersin Antep'i konuk etti.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki (AKKM) konseri, şef Oğuzhan Balcı​​​​​​​ yönetti.

Gecede, Cumhuriyet'in 100. yılına özel bestelenmiş "Bir Ulus Uyanıyor" adlı eser, solistler ve BBDSO eşliğinde seslendirildi.

Konser sonunda konuk solistler, şef ve orkestra, sanatseverler tarafından alkışlandı.