BBDSO, "Bir Ulus Uyanıyor" konseri verdi
Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), "Bir Ulus Uyanıyor" konserinde, Aylin Ateş , Ufuk Toker, Caner Akgün ve Ersin Antep'i konuk etti.
Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), "Bir Ulus Uyanıyor" konserinde, Aylin Ateş , Ufuk Toker, Caner Akgün ve Ersin Antep'i konuk etti.
Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki (AKKM) konseri, şef Oğuzhan Balcı yönetti.
Gecede, Cumhuriyet'in 100. yılına özel bestelenmiş "Bir Ulus Uyanıyor" adlı eser, solistler ve BBDSO eşliğinde seslendirildi.
Konser sonunda konuk solistler, şef ve orkestra, sanatseverler tarafından alkışlandı.
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