Bursa ve çevre illerde Filistin'e destek gösterisi düzenlendi Bursa, Eskişehir, Kütahya, Çanakkale ve Yalova'da, sivil toplum kuruluşları tarafından İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları eylemlerle protesto edildi.

Bursa, Eskişehir, Kütahya, Çanakkale ve Yalova'da, sivil toplum kuruluşları tarafından İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları eylemlerle protesto edildi.

Ulu Cami önünde toplanan Bursa Gönüllü Kuruluşlar Platformu (BKGP) üyeleri ve binlerce kişi, ellerindeki dövizlerle İnönü Caddesi ile Cumhuriyet Caddesi güzergahını takip ederek 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na kadar slogan atarak yürüdü.

Grup adına açıklama yapan Bursa Gönüllü Kuruluşlar Platformu (BKGP) İcra Heyeti Başkanı Murat Eryağan, Gazze'de 7 Ekim'den bu yana yaşanan soykırımda 17 binden fazla kişinin şehit edildiğini ve söyledi.

Eryağan, 10 Aralık'ın Birleşmiş Milletler (BM) tarafından ilan edilen "Dünya İnsan Hakları Günü" olduğunu hatırlatarak, "Bir millet BM'nin gözünün önünde yok edilirken birileri yüzleri kızarmadan, utanmadan insan hakları açıklamaları yapacaklar. Gazze'nin üzerine ölüm yağıyor. Sığınılacak hiçbir yer kalmadı. Gazze yok oluyor. Gazze ölüyor. Gazze'de ölen sadece masum siviller değil Gazze'de insanlık ölüyor." dedi.

Zulüm bitene kadar meydanları doldurmaya devam edeceklerini dile getiren Eryağan, şunları kaydetti:

"Mazlumlara dua, zalimlere lanet edeceğiz. İsrail'i destekleyen firmaları boykot etmeyi sürdüreceğiz. Gerçekleri insanlara anlatmaya devam edeceğiz. 'Zulmün olduğu yerde tarafsızlık namussuzluktur' diyerek yavrularının cesetlerini poşetlerde, bisiklet sepetlerinde, at arabalarında taşıyanlardan, masum çocuklardan, yaşlılardan ve kundaktaki bebeklerden yana duracağız. Bütün dünya insanlık sınavında sınıfta kalsa da bizler hakkı haykırmaya, hakkı tutup ayağa kaldırmaya devam edeceğiz. Ey katliama yeşil ışık yakanlar, soykırıma göz yumanlar tarih hepinizi yargılayacak. Tarihte kara ve kanlı bir leke olarak kalacaksınız. Adınız soykırımla anılacak."

Basın açıklamasının ardından dua edildi. Grup daha sonra dağıldı.

- Eskişehir

Eskişehir'de İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları, Eskişehir Kardeşlik Platformunca 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla düzenlenen yürüyüşle protesto edildi.

Reşadiye Camisi'nin önünden başlayan, Ulus Anıtı'na kadar devam eden yürüyüşe binlerce kişi katıldı.

Platform adına hazırlanan basın açıklamasını okuyan Eskişehir İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği Başkanı Mehmet Şirin Aslan, saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana 17 binden fazla Filistinlinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Bunların 13 bin kadarını kadın ve çocukların oluşturduğunu vurgulayan Aslan, şöyle konuştu:

"Camiler, hastaneler, okullar ve sivil yerleşim yerleri siyonistlerin hedefinde. Beyaz bayrak açan siviller dahil üzerlerine ateş açılarak katlediliyor. İşgalciler, kullanılması uluslararası sözleşmelerce yasaklanmış bombaları Gazze'ye yağdırıyor. İnsanlık tarihinde örneğine az rastlanır bir zulüm, dünyanın gözleri önünde yaşanıyor. Yalnızca vatanlarını işgale teslim etmedikleri için ağır bedeller ödeyen Filistinliler, verdikleri mücadele ile insanlığın onurunu korumaya devam ediyorlar."

Grup, basın açıklamasının ardından dağıldı.

- Kütahya

Kütahya Sivil Toplum Kuruluşları Dayanışma Platformu (KÜSİDAP) öncülüğünde düzenlenen yürüyüş için Kütahya Belediyesi önünde bir araya gelen grup, ellerindeki Türk ve Filistin bayraklarıyla, İsrail aleyhinde sloganlar atarak Atatürk Bulvarı'ndan Zafer Meydanı'na kadar yürüdü.

KÜSİDAP Başkanı Ülfet Balon, burada yaptığı açıklamada, İsrail saldırılarına karşı Filistinlilerin verdiği mücadelenin tüm dünyada karşılık bulduğunu, tüm insanların Filistin'in haklılığını gördüğünü belirtti.

İsrail'in giderek yalnızlaştığını kaydeden Balon, "Ey İsrail, zulmünüzle insanlığı uyandırdınız. Öldürdükçe yalnızlaşıyorsunuz. Filistin davası, İnsan olanların davası oldu artık. Amerika ve İngiltere gibi garkat ağaçlarınız bile kenara çekiliyor." dedi.

Kütahya İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Mustafa Yenipazar da Filistin'i gündemde tutmak için etkinlik düzenlemeye devam edeceklerini söyledi.

Yürüyüşe katılanlar, Zafer Meydanı'nda, "Bir imza da sen at soykırıma dur de" sloganıyla düzenlenen imza kampanyasında hazırlanan belgeleri imzaladı.

- Yalova

Yalova'da Cevdet Aydın Parkı'nda ellerindeki Filistin bayraklarıyla bir araya gelen gruptakiler, "Filistin özgür olmadıkça hiçbirimiz özgür değiliz", "El Kassam onurumuzdur, Kudüs'e selam direnişe devam", "Çocuklar ölürken susulmaz", "Orta Doğu'da İsrail diye bir devlete yer yoktur" yazılı pankartlar ile fotoğraflar taşıyarak İsrail aleyhine slogan attı.

Grup adına açıklama yapan Ramazan Yıkılmaz, on yıllardır Filistin'de büyük zulümler işleyen işgalci İsrail'in, 7 Ekim sonrasındaki süreçte saldırılarını daha da arttırdığına vurgu yaptı.

Dünyanın 80 yıldır acısını unutmadığı Hiroşima'ya atılan bombaların 3 katından fazla bombayı Gazze'ye bırakan İsrail'e karşı tüm dünya halklarının tepkisini ortaya koyması gerektiğini ifade eden Yıkılmaz, Türkiye'nin sivil toplum kuruluşları ve halkı olarak Kudüs, Mescid-i Aksa ve Filistin özgür oluncaya kadar mücadelelerini sürdüreceklerini aktardı.

İsrail saldırılarında hayatını kaybedenler için dua okunması sonrasında grup, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı üzerinden Cevdet Aydın Parkı'na kadar yürüyüş düzenledi.

- Çanakkale

Çanakkale'de Filistin'e Destek Platformunca düzenlenen ve Kordonboyu'ndaki Necip Paşa Camisi'nden başlayan yürüyüş, İskele Meydanı'nda sona erdi.

Filistin'e Destek Platformu adına açıklama yapan Numan Yaşar, "Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından alınan tüm uluslararası kararlara rağmen işgalci İsrail hukuku tanımıyor, saldırmaya ve işgale devam ediyor. Ne yazık ki, dünyanın gözleri önünde yaşanan bu zulmü durduracak somut adımlar atılmıyor. Türkiye'yi, uluslararası mekanizmaları ve herkesi harekete geçmeye ve İsrail'in attığı hukuksuz adımları ve işgali durdurmaya çağırıyoruz. Tüm dünya halkları tepkisini açıkça göstermelidir. Bütün İslam ülkeleri ve halkları bir araya gelip tepkisini ortaya koymalıdır."

Yürüyüşe AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.