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        YOLUN KARŞISINA GEÇMEK İSTERKEN OTOMOBİLİN ÇARPMASIYLA AĞIR YARALANDI

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.12.2023 - 04:08 Güncelleme: 10.12.2023 - 04:08
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        YOLUN KARŞISINA GEÇMEK İSTERKEN OTOMOBİLİN ÇARPMASIYLA AĞIR YARALANDI
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        BURSA´nınİnegölilçesinde kavşakta dönüş yapan otomobilin çarptığı Kazım A. (80) ağır yaralandı. 

        Kaza, saat 20.00 sıralarında İnegöl ilçesi, Baykoca Mahallesi´nde meydana geldi. Gündoğan Sokak ile Çamlıca Sokak´ın birleştiği kavşaktan dönüş yapan Furkan Ş. (24) yönetimindeki 16 UA 840 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Kazım A.'ya çarptı. Kazayı görenler Kazım A.´nın yardımına koşarken, durum sağlık ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan Kazım A., İnegöl Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Kazım A., burada yapılan müdahalenin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde incelemede bulunurken sürücü Furkan Ş. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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