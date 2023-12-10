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        Bursa'da tır ile çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde tır ile çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2023 - 13:16 Güncelleme: 10.12.2023 - 13:16
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        Bursa'da tır ile çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde tır ile çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        Alınan bilgilere göre kaza, İnegöl'e bağlı kırsal Deydinler Mahallesi'nde meydana geldi.

        Tekin D. (48) idaresindeki 41 AFT 997 plakalı tır, bölgedeki bir çiftliğe giriş yapmak isterken Kaan A. (24) idaresindeki 54 AEF 151 plakalı otomobil ile çarpıştı.

        Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Kaan A. ile otomobilde bulunan Nazlıcan E. (19) yaralandı.

        Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servis Bölümüne kaldırıldı.

        Jandarma ekipleri, kaza ile ilgili tahkikat başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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