Bursa'da tır ile çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı Bursa'nın İnegöl ilçesinde tır ile çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde tır ile çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, İnegöl'e bağlı kırsal Deydinler Mahallesi'nde meydana geldi.

Tekin D. (48) idaresindeki 41 AFT 997 plakalı tır, bölgedeki bir çiftliğe giriş yapmak isterken Kaan A. (24) idaresindeki 54 AEF 151 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Kaan A. ile otomobilde bulunan Nazlıcan E. (19) yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servis Bölümüne kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, kaza ile ilgili tahkikat başlattı.