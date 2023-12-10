Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2023 - 20:22 Güncelleme: 10.12.2023 - 20:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Salon:TOFAŞ

        Hakemler:Mehmet Şahin, Altuğ Köselerli, Polat Parlak

        Bursaspor İnfo Yatırım: Young 5, Floyd 33, Ömer Utku Al 12, Michineau 2, Semih Erden 2, Brown 10, Mutaf 10, Mehmet Atalan 5, Hamilton 6, Metin Türen

        Yukatel Merkezefendi Basket: Mustafa Muhaymin 3, Mason 22, Hudson 13, Berke Aygündüz, Bleijenbergh 9, İsmail Karabilen, Pecarski 12, Lomazs 26, Çağatay Özkan 2, Ragip Berke Atar

        1. Periyot: 20-20

        Devre: 40-50

        3. Periyot: 53-74

        BURSA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Ankara'da eski koca kan dondurdu!
        Ankara'da eski koca kan dondurdu!
        Beşiktaş'ın kabus sezonu!
        Beşiktaş'ın kabus sezonu!
        Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun karıştığı kazayla ilgili son dakika açıklaması
        Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun karıştığı kazayla ilgili son dakika açıklaması
        Fenerbahçe'den TFF'ye videolu başvuru!
        Fenerbahçe'den TFF'ye videolu başvuru!
        Annesi ve kardeşi heyelanda öldü! Acılı evlat konuştu!
        Annesi ve kardeşi heyelanda öldü! Acılı evlat konuştu!
        Maçta 2 gol var!
        Maçta 2 gol var!
        Damat 15 yaş büyük! 13 yaşındaki kız çocuğuna nişan yapıldı!
        Damat 15 yaş büyük! 13 yaşındaki kız çocuğuna nişan yapıldı!
        Anne ile oğlu heyelan altında kalmıştı! Cansız bedenleri bulundu!
        Anne ile oğlu heyelan altında kalmıştı! Cansız bedenleri bulundu!
        Parken'de yeni destan peşinde!
        Parken'de yeni destan peşinde!
        İş insanına silahlı saldırının görüntüleri çıktı!
        İş insanına silahlı saldırının görüntüleri çıktı!
        Meteoroloji saat verdi! 3 kent için sağanak uyarısı!
        Meteoroloji saat verdi! 3 kent için sağanak uyarısı!
        ABD'de şiddetli fırtına can aldı!
        ABD'de şiddetli fırtına can aldı!
        "Skuter" bir kez daha gündemde!
        "Skuter" bir kez daha gündemde!
        Sokak köpeğinden terapi köpeği olur mu? Oldu bile! Adı Tina
        Sokak köpeğinden terapi köpeği olur mu? Oldu bile! Adı Tina
        23 yaşındaki Serap çarşafa sarılı bulunmuştu! Katili 10 yıl sonra nasıl yakalandı?
        23 yaşındaki Serap çarşafa sarılı bulunmuştu! Katili 10 yıl sonra nasıl yakalandı?
        Galibiyeti Can'lı kutladı
        Galibiyeti Can'lı kutladı
        İSKİ, 1 aylık artışı açıkladı! 30 günde baraj doluluk oranı ne kadar arttı?
        İSKİ, 1 aylık artışı açıkladı! 30 günde baraj doluluk oranı ne kadar arttı?
        Dakikada 780 dolar kazandı
        Dakikada 780 dolar kazandı
        Çin'deki gizemli zatürre vakaları artıyor
        Çin'deki gizemli zatürre vakaları artıyor
        "Türkiye'yi çok özledim"
        "Türkiye'yi çok özledim"

        Benzer Haberler

        İnegölspor - Isparta 32 Spor: 3-1
        İnegölspor - Isparta 32 Spor: 3-1
        Karacabey Belediyespor-Nazilli Belediyespor: 3-0
        Karacabey Belediyespor-Nazilli Belediyespor: 3-0
        Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş, Türk Dünyası Kültür Başkentleri Bi...
        Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş, Türk Dünyası Kültür Başkentleri Bi...
        Bursa ve çevre illerde Filistin'e destek gösterisi düzenlendi
        Bursa ve çevre illerde Filistin'e destek gösterisi düzenlendi
        Bursa'da huzurevi sakinleri duvarları tuvale dönüştürdü
        Bursa'da huzurevi sakinleri duvarları tuvale dönüştürdü
        Bursa'da tır ile çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Bursa'da tır ile çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı