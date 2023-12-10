Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Salon:TOFAŞ

Hakemler:Mehmet Şahin, Altuğ Köselerli, Polat Parlak

Bursaspor İnfo Yatırım: Young 5, Floyd 33, Ömer Utku Al 12, Michineau 2, Semih Erden 2, Brown 10, Mutaf 10, Mehmet Atalan 5, Hamilton 6, Metin Türen

Yukatel Merkezefendi Basket: Mustafa Muhaymin 3, Mason 22, Hudson 13, Berke Aygündüz, Bleijenbergh 9, İsmail Karabilen, Pecarski 12, Lomazs 26, Çağatay Özkan 2, Ragip Berke Atar

1. Periyot: 20-20

Devre: 40-50

3. Periyot: 53-74

BURSA

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