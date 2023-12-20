İkiz SMA dramına yardım konseri VAN'da, aileleriyle geçirdikleri trafik kazası sonrası yapılan tahlillerde, 4 yaşındayken Spinal Müsküler Atrofi (SMA) Tip-2 teşhisi konulan ve 3 yıldır bakımlarını üstlenen halalarının yaşadığı İstanbul'da tedavileri süren Aysima ve Nursima Öner (7) kardeşlerin yardım kampanyasına destek için Bursa'da konser verildi. Anadolu İncisi Kültür ve Sanat Derneği'nin düzenlediği ve Meşk-i Huzur Korosu'nun sahneye çıktığı konserde, bilet satışı yerine valilik onaylı banka hesap bilgilerine bağış yapılması istendi.

VAN'da, aileleriyle geçirdikleri trafik kazası sonrası yapılan tahlillerde, 4 yaşındayken Spinal Müsküler Atrofi (SMA) Tip-2 teşhisi konulan ve 3 yıldır bakımlarını üstlenen halalarının yaşadığı İstanbul'da tedavileri süren Aysima ve Nursima Öner (7) kardeşlerin yardım kampanyasına destek için Bursa'da konser verildi. Anadolu İncisi Kültür ve Sanat Derneği'nin düzenlediği ve Meşk-i Huzur Korosu'nun sahneye çıktığı konserde, bilet satışı yerine valilik onaylı banka hesap bilgilerine bağış yapılması istendi.

Van'da yaşayan Feleknaz (38)-Ercan Öner (40), 2002 yılında evlendi. 3 erkek çocuğu olan ailenin 2016 yılında ise Aysima ve Nursima adlı tek yumurta ikizi kızları dünyaya geldi. 5 çocuklu Öner ailesi, 2019'da memleketleri Van'da trafik kazası geçirdi.

DOKTORLAR HAREKETLERİNDEN ŞÜPHELENDİ

Doktorlar, kaza sonrası tedaviye alınan Aysima ve Nursima'nın hareketlerinden şüphelenince detaylı tahlil yapıldı. Tetkiklerin ardından ikizlere, Spinal Müsküler Atrofi (SMA) Tip-2 teşhisi koyuldu. Valilikten izin alan aile, çocuk başı 1 milyon 800 bin dolarlık tedavi masraflarının karşılanması için kampanya başlattı. İkizlerin tedavisi için gerekli olan, toplam 3 milyon 600 bin dolarlık miktarın yüzde 36'sı toplanırken, kazada ağır yaralanan ve kafa travması geçiren anne Feleknaz Öner, SMA hastası çocuklarına bakmakta zorlanınca, Aysima ve Nursima'nın bakımlarını, İstanbul'da yaşan hala Nur Öner (25) üstlendi. Nur Öner, yeğenlerine hem annelik hem de babalık yaptığını belirtirken, Aysima ve Nursima için başlatılan yardım kampanyasının yavaş ilerlediğini belirtti. İkizler, birlikte SMA tedavisi göreceği için, maliyetin 2 kat arttığını belitten Nur Öner, hayırseverlerden destek beklediklerini söyledi.

KONSERDE BİLET YERİNE BAĞIŞ

SMA hastası kardeşlerin kampanyasına bir destek de Bursa'dan geldi. Anadolu İncisi Kültür ve Sanat Derneği'nin düzenlediği, Meşk-i Huzur Korosu'nun sahneye çıktığı konserde bilet satışı yerine Aysima ve Nursima kardeşler için açılan valilik onaylı banka hesap bilgileri beyaz perdeye yansıtıldı. Konsere gelenler, paylaşılan banka hesaplarına bağış yapıp, SMA'lı tek yumurta ikizlerinin tedavisine destek verdi.

'DÜNYADA TEK İKİZ SMA'LI ÇOCUKLAR'

Konser öncesi açıklama yapan koro işef Ege Emektar, 36 kişilik koroyla, Aysima ve Nursima için sahneye çıktıklarını söyleyerek, "Dünyada tek ikiz SMA'lı çocukların çok az günleri kaldı. Valilik onaylı kampanyalar yapılıyor. Birçok ünlü isim de bu çocuklar için çeşitli kampanyalar yaptı. Biz de elimizden geleni yapmak için, şarkılarımızı ve türkülerimizi söylüyoruz. Henüz geç değil. Valilik onayı olan hesaba, gerekli yardımların yapılmasını temenni ediyorum. Hepimiz bir gün hasta olabiliriz. Toplumsal sağduyu içerisinde, doğru kanallar ve doğru aracılıklarla birbirimize destek olmamız gerekiyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. SMA değil, canlar kazansın. Biz de bu canlara umut olalım. Bunu birlikte başarabiliriz" dedi.

'KAZANAN İKİZLERİMİZ OLACAK'

Konser öncesi derneğin sosyal medya hesaplarından duyuru yaptıklarını ve Aysima-Nursima için oluşturulan banka hesap bilgilerine bağış yapılmaya başlandığını belirten, Anadolu İncisi Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Özden Ermutlu ise "Derneğimizin kuruluş amacı, ihtiyaç sahiplerine, konserlerimizi hep bir şeylere bağışlayarak yapıyoruz. Onları tanıtıp bir yerlere dokunmaya çalışıyoruz. Bu konserimizi de SMA hastası ikizlerimiz için yapıyoruz. Yoksul bir ailenin çocukları. 1 aydır bu konseri organize etmek için uğraşıyoruz. Konserimiz, sponsorlarımız sayesinde ücretsiz. Tek amacımız bütün Bursa'yı buraya toplayıp, paylaşılacak olan banka hesap bilgilerine bağışta bulunmaları. Katılımcılardan bunu rica ediyoruz. Sosyal medyalarımızdan 10 gündür paylaşıyoruz. İlanı gören, tanımadığımız birçok insan, paylaştığımız banka hesap bilgilerine bağış yapıyor. İnşallah kazanan ikizlerimiz olacak" ifadelerini kullandı.