"ÇAY ÜRETMEK ÇOK SAYGI GEREKTİREN İŞ"

İlk kez geldikleri bölgeye hayran kaldıklarını anlatan çay meraklısı çiftten Christina Kierner de "35 yıldır evliyiz. 35'inci yılımızı burada kutlamak için özellikle bu çay turunu seçtik. İlk defa Türkiye’ye geldim. Çok etkilendim. Daha öncesinde çay ve Türkiye hakkında pek bir bilgim yokmuş. Öncelikle bunu öğrendim. Daha önceki bilgilerim ile şu anki bilgilerim arasında çok fark var. Gördüm ki çay üretmek çok saygı gerektiren bir iş. Çok zor ve yoğun bir iş" dedi.