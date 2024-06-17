İzmir'in Karabağlar ilçesinde evde tartıştığı eski erkek arkadaşı U.E.Y. (15) tarafından 30 yerinden bıçaklanarak öldürülen Hacer Çağla Çetinalp'in (15) cenazesi adli tıp kurumundan teslim alındı.

DHA'nın haberine göre annesi Kadriye Kaya ile yaşayan Çetinalp'in, U.E.Y. ile babasının evinde buluşmak için bayram harçlığı alma bahanesiyle evden ayrıldığı, Çetinalp'in annesine en son saat 15.45'te merak etmemesi için mesaj attıktan yaklaşık 1,5 saat sonra ölü bulunduğu ortaya çıktı.

Bu sırada dışarıdan eve dönen Çetinalp'in polis memuru babası İ.U.Ç., evde kızının cansız bedeniyle karşılaştı. İ.U.Ç., durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Çetinalp'in hayatını kaybettiği belirlendi. Çetinalp'in cenazesi, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili cinayet şüphelisi U.E.Y. ile Çetinalp'in babası İ.U.Ç., gözaltına alındı. U.E.Y., Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Emniyetteki işlemlerin ardından dün adliye sevk edilen cinayet şüphelisi U.E.Y. tutuklandı. Çetinalp'in babası İ.U.Ç. ise serbest bırakıldı.

BARIŞMAYI REDDETMİŞ

U.E.Y. ifadesinde, eski kız arkadaşı ile barışmak için bir araya geldiğini ancak Çetinalp'in barışmayı reddettiğini ve kendisi aldattığını düşündüğü için çıkan tartışmada cinayeti işlediğini itiraf etti. Olayın ardından Çetinalp'in telefonunu ve olayda kullandığı bıçağı alarak evden ayrıldığını söyleyen U.E.Y., cep telefonunu sokaktaki bir çöp kutusuna atıp, bıçağı da eve getirdiğini belirtti.

Çetinalp'in babası İ.U.Ç. ise ifadesinde, U.E.Y.'nin kendisine kızını çok sevdiğini ve konuşup, barışmak istediğini söylemesi üzerine evde buluşmalarına izin verdiğini söyledi. Baba İ.U.Ç., U.E.Y. ile kızı Çetinalp'in konuşması için evden ayrıldığını geri döndüğünde ise kızının cesediyle karşılaştığını anlattı.