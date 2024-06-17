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        Haberler Gündem Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu ateşkese zorlanmalı

        Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu ateşkese zorlanmalı

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti ile bayramlaşma programında konuştu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.06.2024 - 18:09 Güncelleme: 17.06.2024 - 18:13
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu ateşkese zorlanmalı
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti ile bayramlaşma programında konuştu.

        Title

        Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar:

        Üretim, ihracat, istihdam alanlarında çok iyi bir yerdeyiz. Yılın ikinci yarısından itibaren enflasyonda daha motive edici haberler almaya başlayacağız. Ülkemizin etrafı ateş çemberiyle sarılmışken, dünya büyük bir belirsizlikten geçerken, lüzumsuz tartışmalarla harcayacak tek bir anımız dahi bulunmuyor. Türkiye'nin, seçimler sebebiyle oluşan gerilimli atmosferi süratle geride bırakıp, tüm kapasitesiyle geleceğe odaklanması gerektiğine inanıyoruz. Muhalefet cenahında yıkıcı, provakatif bir dil yerine artık farklı üslubun, yapıcı, olumlu, birleştiren bir tutumun hakim olmasının vakti çoktan gelmişti. Cumhur İttifakı, 85 milyonun birliğinin, dirliğinin ve kardeşliğinin teminatıdır. İttifakımız ne kadar güçlü olursa, Türkiye de o derece güvende olacaktır. Fitne kazanı kaynatanların oyunlarına kesinlikle gelmeyeceğiz. Partimizin ve İttifakımızın surlarında gedik açılmasına fırsat vermeyeceğiz.

        Ayrıntılar geliyor...

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