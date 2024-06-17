Belçika - Slovakya | CANLI YAYIN
Belçika - Slovakya maçının canlı aktarımı HTSPOR'da! 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası E Grubu'nda Belçika sahne alıyor; ilk maçında Slovakya ile karşı karşıya geliyor. Müsabakada Türk hakem Halil Umut Meler düdük çalıyor. Elemelerde hiç kaybetmeyen Belçika turnuvaya iyi bir başlangıç yapmak istiyor
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) E Grubu ilk maçında Belçika ile Slovakya karşılaşıyor.
SAAT: 19.00
HAKEM: Halil Umut Meler
STAT: Frankfurt Arena
YAYIN: TRT 1
Belçika: Casteels, Castagne, Faes, Debast, Carrasco, De Bruyne, Mangala, Onana, Doku, Trossard, Lukaku
Slovakya: Dubravka, Pekarik, Vavro, Skriniar, Hancko, Kucka, Lobotka, Duda, Schranz, Bozenik, Haraslin.MAÇIN CANLI AKTARIMI İÇİN TIKLAYINIZ
HAKEM HALİL UMUT MELER
Karşılaşmayı FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler yönetiyor.
Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapıyor. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Hollanda Futbol Federasyonundan Serdar Gözübüyük.
Karşılaşmada Alman Bastian Dankert VAR, Alper Ulusoy ve Alman Marco Fritz ise AVAR görevini üstleniyor.
REKABETTE BERABERLİK ÖN PLANDA
Belçika ile Slovakya, daha önce 3 müsabakada karşı karşıya geldi.
İki takım arasında daha önce yapılan maçlarda Belçika 1 kez kazanırken 2 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Söz konusu maçlarda Belçika 4, Slovakya 3 kez fileleri havalandırdı.
Slovakya, maçta kazanması durumunda hem EURO 2024'te son 16 tur kapısını aralayacak hem de Belçika karşısında tarihindeki ilk galibiyeti alacak.
BELÇİKA ELEMELERDE KAYBETMEDİ
Domenico Tedesco'nun teknik direktörlüğünü yaptığı Belçika, elemelerde Avusturya, İsveç, Azerbaycan ve Estonya ile mücadele etti.
F Grubu'nda çıktığı 8 karşılaşmada 6 galibiyet, 2 beraberlik yaşayan Belçika, 20 puanla namağlup ve lider olarak doğrudan EURO 2024'e katılma hakkı elde etti.
SLOVAKYA'NIN EURO 2024 YOLU
İtalyan teknik direktör Francesco Calzona'nın çalıştırdığı Slovakya Milli Takımı, elemelerde Portekiz, Lüksemburg, İzlanda, Bosna Hersek ve Lihtenştayn ile karşılaştı.
Elemelerde J Grubu'nda çıktığı 10 maçta 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan Slovakya, Portekiz'in arkasında ikinci olarak EURO 2024'e katılma hakkı kazandı.