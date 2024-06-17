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        Haberler Gündem 3. Sayfa Sedef'in katilinin kaçış oyunu ortaya çıktı! - Son dakika haberler | Son dakika haberleri

        Sedef'in katilinin kaçış oyunu ortaya çıktı!

        İstanbul Büyükçekmece'de denizde halıya sarılmış cansız bedeni bulunan Sedef Güler cinayetinde korkunç detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Edirne'de yakalanan ve suçunu itiraf eden katil zanlısı Yavuz Güngör'ün yurt dışına kaçmak için insan kaçakçılarıyla irtibata geçtiği öğrenild

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.06.2024 - 12:20 Güncelleme: 17.06.2024 - 12:20
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        Büyükçekmece'de denizde halıya sarılmış ve ayaklarına ağırlık bağlanmış halde cesedi bulunan Sedef Güler’in katil zanlısı Yavuz Güngör, İstanbul’da yapılan sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

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        SUÇUNU İTİRAF ETTİ

        DHA'nın haberine göre poliste ifade veren şüpheli alkol ve uyuşturucu kullandıktan sonra sabah kalktığında Güler'in nefes almadığını fark ettiğini, korktuğu için arkadaşıyla birlikte halıya sarıp deniz attığını itiraf ettiği öğrenildi.

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        İNSAN KAÇAKÇILARIYLA İRTİBATA GEÇİP YURT DIŞINA KAÇMAYA ÇALIŞMIŞ

        İstanbul Büyükçekmece'de denizde halıya sarılı cesedi bulunan Sedef Güler'in cinayet şüphelisi Yavuz Güngör her yerde aranıyordu. İstanbul'da saklanabileceği değerlendirilen 14 ayrı yere operasyon yapılmış ancak şüpheli bulunamamıştı. 

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        Yapılan istihbarat çalışmalarında şüpheli Yavuz Güngör'ün İnsan kaçakçılarıyla irtibata geçtiği ve yurt dışına kaçmak için Edirne'ye gittiğinin tespit edilmesi üzerine operasyonlar bu yöne kaydırılmıştı. Şüpheli Yavuz Güngör, Edirne'ye bağlı Elçili köyünde operasyon düzenleyen Jandarma ekipleri tarafından yakalanmıştı.

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        ECELİYLE ÖLDÜĞÜNÜ İDDİA ETTİ

        İstanbul, Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüpheli Yavuz Güngör'ün sabaha kadar devam eden sorgusu tamamlandı. Şüphelinin ifadesinde cinayet işlediği iddiaları kabul etmediği Sedef Güler'in eceliyle öldüğünü söylediği belirtildi. Sedef Güler'le alkol ve uyuşturucu aldıklarını sabah kalktığında genç kadının nefes almadığını gördüğünde paniğe kapıldığını anlatan şüpheli "Korktum ve paniğe kapıldım. Cesetten kurtulmaya karar verdim" dediği öğrenildi. 

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        Şüphelinin arkadaşını aradığını ardından birlikte plan yaparak cesedi halıya sararak denize attıklarını söylediği öğrenildi.

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        8 YIL 4 AY HAPİS CEZASIYLA ARANIYORMUŞ

        Polis soruşturması sonucunda şüpheli hakkında 'Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Yavuz Güngör'ün ayrıca 'Hükümlü ve tutuklunun kaçması', 'Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma', 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' ve 'Kasten öldürme' suçlarından arandığı belirlendi.

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        ZIRHLI POLİS ARACI KORUMAYISLA ADLİYEYE GÖNDERİLDİ

        Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli Yavuz Güngör, adliyeye sevk edildi. Şüpheli adliyeye çıkarılırken "Siz mi öldürdünüz" sorularına cevap vermedi. Yavuz Güngör'ün içinde bulunduğu otomobile Özel harekat polislerinin Zırhlı polis aracı eşlik etti. 

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        Olayla ilgili yakalanan ve daha önce adliyeye sevk edilen Fırat B. tutuklanmış, O.Ö. adlı şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

        #Sedef Güler
        #son dakika
        #yavuz güngör
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