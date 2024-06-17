Romanya - Ukrayna: 3-0 (MAÇ SONUCU) Romanya, EURO 2024'e fırtına gibi başladı. E Grubu'nda Ukrayna ile karşılaşan Rumenler, rakibini 3-0'lık skorla mağlup etti. Romanya'ya üç puanı getiren golleri Stanciu, Razvan Marin ve Dragus kaydetti.

Anadolu Ajansı Giriş: 17.06.2024 - 14:54 Güncelleme: 17.06.2024 - 17:52 facebook

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