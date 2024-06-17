Romanya - Ukrayna: 3-0 (MAÇ SONUCU)
Romanya, EURO 2024'e fırtına gibi başladı. E Grubu'nda Ukrayna ile karşılaşan Rumenler, rakibini 3-0'lık skorla mağlup etti. Romanya'ya üç puanı getiren golleri Stanciu, Razvan Marin ve Dragus kaydetti.
EURO 2024 E Grubu'nda Romanya ile Ukrayna karşı karşıya geldi. Münih Futbol Arena'da oynana karşılaşmayı Romanya 3-0'lık skorla kazanarak turnuvaya harika bir başlangıç yaptı.
Rumenlere üç puanı getiren golleri 29'da Stanciu, 53'te Razvan Marin ve 57'de Dragus kaydetti.
Romanya, E Grubu'ndaki ikinci maçında 22 Haziran'da Belçika ile karşı karşıya gelecek.
Ukrayna ise 21 Haziran'da Slovakya ile kozlarını paylaşacak.MAÇIN DAKİKA DAKİKA ÖZETİ İÇİN TIKLAYINIZ