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        Haberler Spor 2024 Avrupa Şampiyonası Romanya - Ukrayna: 3-0 (MAÇ SONUCU) - EURO 2024 - Futbol Haberleri

        Romanya - Ukrayna: 3-0 (MAÇ SONUCU)

        Romanya, EURO 2024'e fırtına gibi başladı. E Grubu'nda Ukrayna ile karşılaşan Rumenler, rakibini 3-0'lık skorla mağlup etti. Romanya'ya üç puanı getiren golleri Stanciu, Razvan Marin ve Dragus kaydetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2024 - 14:54 Güncelleme: 17.06.2024 - 17:52
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        EURO 2024 E Grubu'nda Romanya ile Ukrayna karşı karşıya geldi. Münih Futbol Arena'da oynana karşılaşmayı Romanya 3-0'lık skorla kazanarak turnuvaya harika bir başlangıç yaptı.

        Rumenlere üç puanı getiren golleri 29'da Stanciu, 53'te Razvan Marin ve 57'de Dragus kaydetti.

        Romanya, E Grubu'ndaki ikinci maçında 22 Haziran'da Belçika ile karşı karşıya gelecek.

        Ukrayna ise 21 Haziran'da Slovakya ile kozlarını paylaşacak.

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