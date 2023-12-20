Bursa'da silahlı kavga: 1 ölü (2)

KİMLİĞİBELİRLENDİ

Bursa'da sokakta çıkan tartışmada vücuduna isabet eden 3 kurşunla ağır yaralanan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden kişinin Yakup Karataş (28) olduğu belirlendi. Karataş'ın, Bursa Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Olayı gerçekleştiren şüpheli veya şüphelileri yakalamak için başlatılan çalışma sürüyor.