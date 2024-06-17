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        Bursa'da İznik Gölü'ne giren 13 yaşındaki çocuk boğuldu

        Bursa'nın İznik ilçesinde, İznik Gölü'ne giren 13 yaşındaki çocuk boğuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2024 - 22:23 Güncelleme: 17.06.2024 - 22:23
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        Bursa'da İznik Gölü'ne giren 13 yaşındaki çocuk boğuldu
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        Bursa'nın İznik ilçesinde, İznik Gölü'ne giren 13 yaşındaki çocuk boğuldu.

        Yenişehir'den ailesiyle İznik Gölü kenarına piknik yapmaya gelen Suriye uyruklu Halil el Hüseyin bir süre sonra göle girdi.

        Hüseyin'in suda gözden kaybolması üzerine ailesi ihbarda bulundu.

        Olay yerine polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. İznik polisi ve jandarma ekipleri arama çalışmalarına başladı.

        İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı deniz polislerinin çalışmaları sonucunda, Halil el Hüseyin'in cansız bedeni sudan çıkarıldı.

        Hüseyin'in cesedi, İznik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Sinir krizi geçiren çocuğun ailesine sağlık ekipleri müdahale etti.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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