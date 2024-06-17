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        Bursaspor, teknik direktörlük görevine eski futbolcusu Batalla'yı getirdi

        TFF 3. Lig ekiplerinden Bursaspor, teknik direktörlük görevi için Pablo Martin Batalla ile anlaştığını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2024 - 19:03 Güncelleme: 17.06.2024 - 19:03
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        Bursaspor, teknik direktörlük görevine eski futbolcusu Batalla'yı getirdi
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        TFF 3. Lig ekiplerinden Bursaspor, teknik direktörlük görevi için Pablo Martin Batalla ile anlaştığını duyurdu.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, futbolculuk kariyerinde yeşil-beyazlı kulüpte önemli başarılara imza atan 40 yaşındaki Arjantinli Batalla ile anlaşma sağlandığı belirtilerek, "Kulübümüzün efsanesi Pablo Martin Batalla ile teknik direktörlük görevi için anlaşmış bulunuyoruz. Kendisine yeni görevinde başarılar diliyor, tekrar aramızda görmekten büyük mutluluk duyuyoruz." ifadelerine yer verildi.

        Batalla, geçen sezon Bursa ekiplerinden Nilüfer Belediyespor’la şampiyonluk yaşamış ve takımını TFF 3. Lig’e çıkarmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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