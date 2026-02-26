Canlı
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Haberleri

        İnegöl'de uyuşturucu operasyonunda bir zanlı yakalandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

        Giriş: 26.02.2026 - 09:35 Güncelleme:
        İnegöl'de uyuşturucu operasyonunda bir zanlı yakalandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.


        İl Jandarma Komutanlığına bağlı İnegöl Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir evde uyuşturucu üretimi yapıldığı istihbaratı üzerine söz konusu adrese operasyon düzenledi.

        İkamette yapılan aramada, çok sayıda Hint keneviri, yaklaşık 1 kilogram esrar ile uyuşturucu üretiminde kullanıldığı değerlendirilen havalandırma fanı, ısı ayar termostatı ve özel aydınlatma sistemi ele geçirildi.

        Operasyonda yakalanan bir zanlının işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

