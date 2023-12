Kendilerini polis olarak tanıttıkları kadını 600 bin lira dolandıran 2 şüpheli tutuklandı

BURSA'da, kendisini polis olarak tanıtıp, 'Adınız hırsızlık olayına karıştı' yalanıyla, F.K. (66) adlı kadından yaklaşık 600 bin lira değerinde döviz ve ziynet eşyası aldığı belirlenen 2 şüpheli tutuklandı.

Olay, 14 Aralık'ta merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. F.K.'yi cep telefonuyla arayıp kendisini polis olarak tanıtan şüpheli, kadının adının hırsızlık olayına karıştığını söyledi. Konunun yargıya intikal etmemesi gerekçesiyle F.K.'den para isteyen şüpheli, kadının yaşadığı eve gitti. F.K.'den 39 cumhuriyet altını, 2 çeyrek altın, 1 gram altın, 1 bilezik, 750 euro ile 1100 leva alan şüpheli kaçtı. F.K., 600 bin liralık para ve ziynet eşyasını, kendisini polis olarak tanıtan kişilere verdiğini anlattığı yakınlarının dolandırıldığını söylemesi üzerine polise ihbarda bulundu.

SAKARYA VE ŞANLIURFA'DA GÖZALTI

Polis ekipleri, görgü tanıklarının ifadelerine başvurup, çevredeki güvenlik kameralarının görüntülerini inceleyerek, dolandırıcılığı Sakarya'dan gelen A.S.'nin gerçekleştirdiğini belirledi. Teknik ve fiziki takibe alınan şüphelinin, olayı, Şanlıurfa'da ikamet eden M.A.Y. ile birlikte gerçekleştirdiği tespit edildi. Şüpheliler, her 2 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla yakalanıp gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde 7 cep telefonu, 1 dizüstü bilgisayar, 11 sim kart ve 1 hafıza kartı ele geçirildi. Polis, ele geçirilen malzemelere el koydu. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen A.S. ve M.A.Y. çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.