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        Yangında mahsur kalan anne ve 5 çocuğunu komşuları kurtardı

        BURSA´nın Orhangazi ilçesinde bir evde çıkan yangında mahsur kalan Rende El Muhammed (40) ve 5 çocuğunu, komşuları kurtardı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, Rende El Muhammed söndürme çalışmalarını gözyaşlarıyla izledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.12.2023 - 14:49 Güncelleme: 23.12.2023 - 14:50
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        Yangında mahsur kalan anne ve 5 çocuğunu komşuları kurtardı
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        BURSA´nın Orhangazi ilçesinde bir evde çıkan yangında mahsur kalan Rende El Muhammed (40) ve 5 çocuğunu, komşuları kurtardı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, Rende El Muhammed söndürme çalışmalarını gözyaşlarıyla izledi.

        Yangın, saat 12.30 sıralarında Hürriyet Mahallesi, Kocayusuf Caddesi´nde bulunan tek katlı evde meydana geldi. Suriye uyruklu Rende El Muhammed ve yaşları 2 ila 12 arasında değişen 5 çocuğunun yaşadığı evde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangını fark eden komşuları ailenin yardımına koştu.  Evin, kapı ve pencerelerine vurarak uyuyan Rende El Muhammed´i uyandıran komşuları anne ve 5 çocuğunu dumanların arasından çıkardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde kontrolleri yapılan Rende El Muhammed ile 5 çocuğunun sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi.

        İtfaiye ekipleri evin çatısına sıçrayan alevleri kontrol altına almak için yoğun çaba sarf etti. Çocuklarına sarılan Rende El Muhammed, söndürme çalışmaları sırasında gözyaşı döktü. Yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Polis çevrede geniş güvenlik önlemi alırken ekipler yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.

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