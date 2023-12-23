Seçimlerde Putin'e rakip olması beklenen gazeteciye adaylık engeli

Duntsova'nın kampanya ekibi Telegram'da , aday olarak yapılan kayıt başvurusundaki "hatalar" nedeniyle Mart ayında yapılacak seçimlerde Duntsova'nın Putin'e karşı yarışmasının engellendiğini açıkladı.

UKRAYNA'DAKİ SAVAŞI SONA ERDİRME VAADİ

Karar 40 yaşındaki Duntsova'nın aday olmak için seçim komisyonuna başvurmasından yalnızca 3 gün sonra geldi. Duntsova, seçilmesi halinde Ukrayna'daki savaşı sona erdirme ve siyasi mahkumları serbest bırakma çabalarında bulunacağını açıklamıştı.

Putin'e muhalif isimler kararı, Ukrayna Savaşı'ndan bu yana yapılacak ilk başkanlık seçimlerinde muhalefet görüşlerine sahip hiç kimsenin aday olmasına izin verilmeyeceğinin kanıtı olarak görüyor.