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        Bursa'da çalıntı aküleri satın alan 2 hurdacıya 7,3 milyon lira ceza kesildi

        Bursa'da çalıntı aküleri satın alan 2 hurdacıya toplam 7 milyon 330 bin 578 lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2023 - 13:39 Güncelleme: 23.12.2023 - 13:39
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        Bursa'da çalıntı aküleri satın alan 2 hurdacıya 7,3 milyon lira ceza kesildi
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        Bursa'da çalıntı aküleri satın alan 2 hurdacıya toplam 7 milyon 330 bin 578 lira ceza uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Yıldırım ilçesinde 7 ayrı akü hırsızlığı olayının şüphelisi A.A'yı yakaladı.

        Ekipler, bu kişinin çalıntı malları Duaçınarı Mahallesi'nde A.A'nın işlettiği hurda dükkanına sattığını, Veysel Karani Mahallesi'nde hurdacılık yapan D.Ö'nün de çalıntı aküleri satın aldığını belirledi.

        Hırsızlık şüphelisi A.A. ve iş yeri sahipleri A.A. ve D.Ö. hakkında polis tarafından yasal işlem başlatıldı.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri de A.A. ve D.Ö'ye tehlikeli atık bulundurdukları için 3 milyon 665 bin 289'ar lira idari para cezası kesti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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