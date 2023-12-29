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        TOFAŞ - Bahçeşehir Koleji: 88 - 86

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 23:41 Güncelleme: 29.12.2023 - 23:45
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        TOFAŞ - Bahçeşehir Koleji: 88 - 86
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        SALON:TOFAŞ

        HAKEMLER: Yener Yılmaz, Ahmet Tatlıcı, İsmail Binbir

        TOFAŞ: Özgür Cengiz, Winston 24, Homesley 11, Tolga Geçim 13, O'Brien 11, Sakic 2, Wiley 13, Mustafa Kurtuldum 14

        BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Arca Tülüoğlu, Kartal Özmızrak 5, Muhammed Baygül 9, Hadi Özdemir, Akif Egemen Güven 4, Boutsiele 12, Can Maxim Mutaf 1, Taylor 6, Scrubb 6, Berkay Candan, Cavanaugh 22, Bouteile 21

        1'İNCİ PERİYOT: 24-26

        DEVRE: 48-46

        3'ÜNCÜ PERİYOT: 67-63

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 14'üncü haftasında Bahçeşehir Koleji'ni konuk eden TOFAŞ, kıran kırana geçen maçta rakibini 88-86 yendi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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