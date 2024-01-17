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        Rezidansın 11´inci katından düşen Özlem, bir gün önce nişanlısı ile tatilden dönmüş

        BURSA'da, 20 katlı rezidansın 11'inci katındaki dairenin balkonundan düşüp hayatını kaybeden güzellik uzmanı Özlem Akman'ın (27), ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor. Akman'ın olaydan 1 gün önce nişanlısı Eren K. (32) ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden tatilden döndüğü, gün boyunca kendisini odaya kapatıp kimseyle konuşmadığı öğrenildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.01.2024 - 17:01 Güncelleme: 17.01.2024 - 17:05
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        Rezidansın 11´inci katından düşen Özlem, bir gün önce nişanlısı ile tatilden dönmüş
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        BURSA'da, 20 katlı rezidansın 11'inci katındaki dairenin balkonundan düşüp hayatını kaybeden güzellik uzmanı Özlem Akman'ın (27), ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor. Akman'ın olaydan 1 gün önce nişanlısı Eren K. (32) ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden tatilden döndüğü, gün boyunca kendisini odaya kapatıp kimseyle konuşmadığı öğrenildi.

        Olay, dün saat 01.30 sıralarında, Nilüfer ilçesi Ertuğrul Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı'nda meydana geldi. 20 katlı rezidansta ailesiyle yaşayan güzellik uzmanı Özlem Akman, iddiaya göre 11'inci kattaki evlerinin balkonundan düştü. Binanın dışında kurulu olan iskeleye de çarpan Akman, beton zemine düştü.

        Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırdığı Akman, kurtarılamadı. Cenaze, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırılırken, olay sırasında evde bulunan annesi Gönül Akman, ablası şarkıcı Esra Akman (33), Esra Akman'ın aynı sitede oturduğu sanayici sevgilisi Kaan Y. (45) ile hayatını kaybeden Özlem Akman'ın nişanlısı Eren K. ifadeleri için polis merkezine götürüldü.

        NİŞANLISIYLA TELEFONDA TARTIŞMIŞ

        Nişanlısı Eren K. ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti´ne tatile giden Özlem Akman'ın, olaydan 1 gün önce tatilden döndüğü, moralinin bozuk olduğu ve kendisini 1 gün boyunca odasına kapatıp, annesi ve ablasıyla konuşmadığı öğrenildi. Özlem Akman'ın, balkona çıkmadan kısa süre önce de telefonda nişanlısıyla tartıştığı belirtildi. Ablası Esra Akman'ın emniyette verdiği ifadesinde, "Erkek arkadaşı yüzünden sıkıntılar çekiyordu, akşam da tartışmaya başladılar. Neden tartıştıklarını sorduğumuzda, 'Namaz kılıp geleceğim, sonra size her şeyi anlatacağım' dedi. Bir süre sonra evde olmadığını fark ettik. Aşağı indiğimizde yerde yattığını gördük" dediği öğrenildi.

        Öte yandan Esra Akman'ın sesleri duyarak dışarı çıkan, aynı sitede yaşayan sevgilisi Kaan Y.'nin, yerde yatarken gördüğü Özlem Akman'ı kucaklayarak yerden kaldırdığı belirtildi.

        Olayla ilgili soruşturma sürerken, Özlem Akman, Özlüce Mahallesi 15 Temmuz Şehitler Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Ertuğrul Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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