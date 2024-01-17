Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Evinin önünde park halindeki otomobilinde yakalanan uyuşturucu satıcısı tutuklandı

        BURSA'nın Gemlik ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen Ahmet Pire (43), evinin önünde park halindeki aracında yakalandı. Üst aramasında uyuşturucu ile silah ele geçirilen şüpheli, tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.01.2024 - 16:22 Güncelleme: 17.01.2024 - 16:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Evinin önünde park halindeki otomobilinde yakalanan uyuşturucu satıcısı tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        BURSA'nın Gemlik ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen Ahmet Pire (43), evinin önünde park halindeki aracında yakalandı. Üst aramasında uyuşturucu ile silah ele geçirilen şüpheli, tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Büro Amirliği ekipleri, Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı´nın talimatıyla, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen Ahmet Pire'yi takibe aldı. Umurbey Mahallesi'ndeki evinin önünde park halindeki aracında yakalanan Pire'nin üstünde ve otomobildeki aramada; 1 ruhsatsız tabanca, 1 sustalı bıçak, 1 hassas terazi, 2 parça halinde 6,20 gram sentetik kannabinoid, 3 parça halinde 12,44 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan Ahmet Pire, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Metroda ağlayan bebeği, klarnetle ninni çalıp uyuttular
        Metroda ağlayan bebeği, klarnetle ninni çalıp uyuttular
        Gemlik'te uyuşturucu ticareti şüphelisi tutuklandı
        Gemlik'te uyuşturucu ticareti şüphelisi tutuklandı
        Arıza yapan otomobillerine çarpan kamyonetin altında kalmaktan son anda kur...
        Arıza yapan otomobillerine çarpan kamyonetin altında kalmaktan son anda kur...
        Kısa süre çalıştığı fabrikadan yaklaşık 2 milyon liralık döviz çaldı, MR çe...
        Kısa süre çalıştığı fabrikadan yaklaşık 2 milyon liralık döviz çaldı, MR çe...
        Bursa'da marketten bağış kumbarasının çalınması kamerada
        Bursa'da marketten bağış kumbarasının çalınması kamerada
        Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli yakalandı
        Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli yakalandı