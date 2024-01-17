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        Lastiği patlayınca duran kamyonet ile bariyerler arasına sıkışan motosiklet sürücüsü öldü

        BURSA'da lastiği patladığı için sol şeritte durup kamyonetten inen sürücüsü Eşref Kaya (50), arkasından gelen sürücüleri uyarmaya çalıştı. Bu sırada Efe Belin'in kullandığı motosiklet Kaya'ya çarptıktan sonra bariyer ile kamyonet arasında sıkıştı. Kazada Belin hayatını kaybederken, kamyonet sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.01.2024 - 19:08 Güncelleme: 17.01.2024 - 19:10
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        Lastiği patlayınca duran kamyonet ile bariyerler arasına sıkışan motosiklet sürücüsü öldü
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        BURSA'da lastiği patladığı için sol şeritte durup kamyonetten inen sürücüsü Eşref Kaya (50), arkasından gelen sürücüleri uyarmaya çalıştı. Bu sırada Efe Belin'in kullandığı motosiklet Kaya'ya çarptıktan sonra bariyer ile kamyonet arasında sıkıştı. Kazada Belin hayatını kaybederken, kamyonet sürücüsü yaralandı.

        Kaza, saat 16.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Sırameşeler Mahallesi Avrupa Konseyi Bulvarı'nda meydana geldi. İzmir istikametinden kent merkezine seyir halinde olan Eşref Kaya yönetimindeki 16 YZ 009 plakalı kamyonetin lastiği patlayınca sürücü aracı sol şeritte durdurdu. Telefonla yardım isteyen Kaya, olası bir kaza ihtimaline karşı kamyonetten inerek diğer sürücüleri uyardı. Bu sırada aynı istikamette seyreden Efe Belin idaresindeki 17 RB 361 plakalı motosiklet önce Eşref Kaya'ya çarptı ardından bariyerler ile kamyonetin arasında sıkıştı.

        Çevredekilerin ihbarı ile bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki kontrollerinde kamyonet ile bariyerler arasına sıkışan Efe Belin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı Eşref Kaya ise ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Eşref Kaya'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        ANNESİ OLAY YERİNDE GÖZYAŞI DÖKTÜ

        Oğlunun kazaya karıştığını öğrenip olay yerinde gelen anne Gülşen Belin (43), sinir krizi geçirip gözyaşı döktü. Gülşen Belin'i yakınları güçlükle sakinleştirdi. Bursa Malcılar Lisesi'nde öğrenci olduğu öğrenilen Efe Belin'in cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay yerinde incelemede bulunan polis ekipleri soruşturma başlattı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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