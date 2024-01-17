Ünlü aktör Leonardo Dicaprio'dan leopar sazanı paylaşımı!

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Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nde doçent olan ve keşif ekibinde yer alan Cüneyt Kaya, "Nesli tükenmenin eşiğine gelmiş bir türün, tüm zorluklara rağmen hâlâ hayatta olduğunu görmek kadar güzel bir duygu yok. Bu yeni bir tür keşfetmekten bile daha heyecan verici çünkü nadir bir türe ikinci bir şans verebileceğimiz anlamına geliyor" diyor."