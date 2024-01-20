OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI YAYAYI YAĞMURDAN KORUMAK İÇİN ŞEMSİYE TUTTU

BURSA'nınİnegöl ilçesinde Senayi Ç. (63), yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması nedeniyle yaralandı. Kazanın ardından asfaltta yatan yaralıya çevredeki bir esnaf şemsiye tutup, sağanaktan korudu.

Kaza, saat 18.00 sıralarında İnegöl ilçesine bağlı Süleymaniye Mahallesi'nde meydana geldi. İlker A. (55) yönetimindeki 16 CND 10 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Senayi Ç.'ye çarptı. Senayi Ç. yaralanırken, kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bu sırada bir esnaf, asfaltta yatan yaralıyı yağmurdan korumak için şemsiye getirerek ambulansa bindirilene kadar şemsiye tuttu. İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sinayi Ç., tedaviye alındı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.