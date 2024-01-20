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        Bursaspor'un yeni başkanı Sinan Bür oldu

        Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Bursaspor'un olağanüstü genel kurulunda kulüp başkanlığına Sinan Bür seçildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2024 - 20:31 Güncelleme: 20.01.2024 - 20:33
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        Bursaspor'un yeni başkanı Sinan Bür oldu
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        Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Bursaspor'un olağanüstü genel kurulunda kulüp başkanlığına Sinan Bür seçildi.

        Yeşil beyazlı kulübün 59. Olağanüstü Genel Kurulu, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Orhangazi Salonu'nda 1163 genel kurul üyesinin katılımıyla yapıldı.

        Denetim Kurulu ve Hukuk Kurullarının tek liste olması nedeniyle oylamanın açık oylama ile yapılıp yapılmayacağı Divan Kurulu tarafından oylamaya sunuldu. Oybirliği ile kabul edildi.

        Daha sonra açık oylamaya geçildi. Denetim Kurulu ve Hukuk Kurulları oy çokluğu ile seçildi.

        Ardından başkan adayları Sinan Bür ve Raşit Barışıcı'nın yarıştığı kapalı oylamalara geçildi. Mavi liste Sinan Bür, 507 oy alarak Bursaspor Kulübünün 32. başkanı oldu. Rakibi kırmızı liste Raşit Barışıcı'ya ise 240 oy çıktı.

        Sinan Bür başkanlığındaki Yönetim Kurulunda, Ünal Yanar, Sinan Oral, Erkan Öncel, Ercan Bayraktar, Adem Bostan, Erdinç Doğan, İsmail Ertekin ve Alper Özyüksel yer aldı. Denetim Kurulu ise Sertaç Konya, Murat Ertürk ve Ferdi Demir'den oluştu.

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