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        Ağabeyinin katilini 12 kurşunla öldüren sanığa müebbet talebi

        BURSA'da geçen yıl ağabeyi Uğur Ermiş'in (41) katili Engin Altın'ı (41) sokakta 12 kurşunla öldüren Oğuz Ermiş (41) hakkında 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemi ile dava açıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.01.2024 - 12:18 Güncelleme: 31.01.2024 - 12:20
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        Ağabeyinin katilini 12 kurşunla öldüren sanığa müebbet talebi
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        BURSA'da geçen yıl ağabeyi Uğur Ermiş'in (41) katili Engin Altın'ı (41) sokakta 12 kurşunla öldüren Oğuz Ermiş (41) hakkında 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemi ile dava açıldı.

        Kentte, 26 Nisan 2023'te Engin Altın, kendisine 50 bin lira borcu olan Uğur Ermiş ile sokakta karşılaşınca tartışma çıktı. Engin Altın, belindeki tabancayı çekmeye çalıştığı öne sürülen Uğur Ermiş'i bıçakladı. Uğur Ermiş kanlar içinde kalırken, yanındaki kardeşi Oğuz Ermiş, yere düşen tabancayı alıp, Engin Altın'ı bacaklarından vurdu. Uğur Ermiş hayatını kaybetti, tedavisi sonrası taburcu olan Engin Altın gözaltına alındı. Engin Altın tutuklanırken, Oğuz Ermiş denetimli serbestlik şartıyla serbest bırakıldı.

        TAHLİYE EDİLDİKTEN 2 AY SONRA ÖLDÜRÜLDÜ

        Olayda aldığı kesici alet ve kurşun yaraları nedeniyle cezaevi şartlarında hayatını yalnız idame ettiremeyeceği belirtilen Engin Altın da Adli Tıp Kurumu 3'üncü İhtisas Kurulu'nun raporu doğrultusunda, 22 Haziran 2023'te şartlı salıverme koşulu ile tahliye edildi. Engin Altın, tahliye olduktan 2 ay sonra, 30 Ağustos'ta Nilüfer ilçesi İhsaniye Mahallesi Tuna Caddesi'nde arkadaşının açtığı emlak ofisini ziyarete gittiği sırada Oğuz Ermiş tarafından sokakta 12 kurşunla öldürüldü.

        'ARAMIZDA TARTIŞMA ÇIKTI, ATEŞ ETTİM'

        Polis, saldırı sonrası otomobiliyle kaçan Oğuz Ermiş'i yakalayıp, gözaltına aldı. Ermiş, emniyetteki ilk ifadesinde, "Olay günü ağabeyimi öldüren Engin Altın ile karşılaştık, aramızda tartışma çıktı. Tabancamla ona ateş ettim" dedi.

        Öte yandan Engin Altın'a yönelik silahlı saldırı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; Oğuz Ermiş'in koşarak Engin Altın'ın emlak ofisinin önüne geldiği, ardından Altın'a belinden çıkardığı tabancayla peş peşe ateş ettiği, Altın'ın kanlar içerisinde yere düştüğü, Ermiş'in yine koşarak uzaklaştığı anlar yer aldı.

        'SİLAH SESLERİNİ DUYUNCA TEDİRGİN OLDUM'

        Engin Altın'ın annesi Nazire Altın da polise verdiği ifadede, saldırının gerçekleştiği yer ile evlerinin arasında çok kısa bir mesafe olduğunu ve silah seslerini duyduğunu belirterek, "Sağlık sorunları nedeniyle cezaevinden tahliye edilen oğlum, iş yeri açan arkadaşına 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulunmak için evden çıktı. Çok kısa bir süre sonra dışarıdan ardı ardına silah sesleri geldi. Tedirgin oldum ve hemen eşimi aradım. Eşim, olay yerine gittiğinde oğlumun cesedi ile karşılaştı. Yavrumu bilinçli bir şekilde öldüren Oğuz Ermiş'ten davacıyım" dedi.

        SAVCILIKTA SUSMA HAKKINI KULLANDI

        Cinayet sonrası tutuklanan Oğuz Ermiş için başlatılan soruşturma tamamlandı. Savcılıkta susma hakkını kullanan Oğuz Ermiş hakkında 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemi ile ağır ceza mahkemesinde dava açıldı. Ermiş'in yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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