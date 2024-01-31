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        Bursa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı

        Bursa'nın Gemlik ilçesinde jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2024 - 10:44 Güncelleme: 31.01.2024 - 10:44
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        Bursa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı
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        Bursa'nın Gemlik ilçesinde jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

        Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gemlik ilçesinde E.B, G.K.K, A.C.G. ile O.Ö'nün uyuşturucu madde ticareti yaptığını belirledi.

        Teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 4 zanlı yakalandı. Yapılan aramalarda 280 gram uyuşturucu, 4 hassas terazi, 227 fişek, 16 bin 490 lira ve 6 cep telefonu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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