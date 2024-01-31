Bursa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı
Bursa'nın Gemlik ilçesinde jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
Bursa'nın Gemlik ilçesinde jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gemlik ilçesinde E.B, G.K.K, A.C.G. ile O.Ö'nün uyuşturucu madde ticareti yaptığını belirledi.
Teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 4 zanlı yakalandı. Yapılan aramalarda 280 gram uyuşturucu, 4 hassas terazi, 227 fişek, 16 bin 490 lira ve 6 cep telefonu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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