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        Ön koltukta ağlayan bebeğiyle ilgilenirken, yola çıkan 2 çocuğa çarptı: 4 yaralı

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde yolcu koltuğundaki pusette ağlayan 1 aylık bebeği Leyla'yı sakinleştirmeye çalışırken direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü Emran D. (29), yolun karşısına geçmeye çalışan 2 çocuğa çarptı. Kazada, 2 çocuk ile otomobildeki anne ve bebeği yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.01.2024 - 22:08 Güncelleme: 30.01.2024 - 22:10
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        Ön koltukta ağlayan bebeğiyle ilgilenirken, yola çıkan 2 çocuğa çarptı: 4 yaralı
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        BURSA'nın İnegöl ilçesinde yolcu koltuğundaki pusette ağlayan 1 aylık bebeği Leyla'yı sakinleştirmeye çalışırken direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü Emran D. (29), yolun karşısına geçmeye çalışan 2 çocuğa çarptı. Kazada, 2 çocuk ile otomobildeki anne ve bebeği yaralandı.

        Kaza, saat 18.00 sıralarında Baykoca Mahallesi Yeni İnegöl Caddesi'nde meydana geldi. Baykoca Mahallesi'nden ilçe merkezine seyir halinde olan Emran D. (29) yönetimindeki 10 AHZ 994 plakalı otomobilin ön koltuğundaki pusette bulunan sürücünün 1 aylık bebeği Leyla D. ağlamaya başladı. Bebeğini sakinleştirmek için yolcu koltuğuna eğilen Emran D.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan Emirhan İ. (11) ve Alperen S.'ye (15) çarptı. Çarpışmanın ardından yola savrulan Emirhan İ. ile Alperen S. düşerken, kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarparak durabildi. Kazda, minik Leyla ve anne Emran D. ile Emirhan İ. ve Alperen S. yaralandı.

        Kazayı gören çevredekiler yaralıların yardımına koşarken, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Olay yerinde incelemede bulunan polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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