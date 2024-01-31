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        Bursa´da uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama

        BURSA´nın Gemlik ilçesinde jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 kişiden 4´ü tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.01.2024 - 12:18 Güncelleme: 31.01.2024 - 12:20
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        Bursa´da uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama
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        BURSA´nın Gemlik ilçesinde jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 kişiden 4´ü tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen E.B. (25), Gemlik ilçesi Hamidiye Mahallesi´ndeki evine düzenlenen baskınla gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda 65 gram esrar, 70 gram skunk, 3 hassas terazi, 224 tabanca fişeği ve 1 av tüfeği fişeği ile uyuşturucuları paketlemek için kullanılan 2000 adet kilitli poşet ele geçirildi. Evdeki aramalar sırasında Cihat Mahallesi'nde de uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarı aldı. Buraya gelen ekipler, binadan çıkarken yakaladıkları M.U.'nun (23) üzerinde 70 gram esrar ele geçirdi. M.U.'nun uyuşturucuyu satın aldığını söylediği, binanın 6´ncı katındaki dairede oturan G.K.K. (27) de yakalandı. G.K.K. ile bu sırada evde olan A.C.G. (22) ve O.Ö. (23) gözaltına alınırken, satışa hazır halde 25 gram esrar, 1 hassas terazi, uyuşturucu ticaretinden elde edilen 16 bin 490 TL, 2 bıçak, 2 av tüfeği fişeği, 1 tabanca fişeği ile 6 cep telefonu ele geçirildi.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden E.B., M.U., G.K.K. ile O.Ö. `uyuşturucu ticareti yapmak´ suçundan tutuklandı, A.C.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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